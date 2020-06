Desde la cárcel, Nahir Galarza presentó su emprendimiento fashion: "Tienen un mal concepto de mí"

Nahir Galarza, la joven entrerriana que se hizo conocida por asesinar a su novio Fernando Pastorizzo, cumple su condena en una cárcel de Paraná y luego de protagonizar una huelga de hambre por no poder recibir las visitas de su familia por la pandemia de coronavirus, ahora dio a conocer su nuevo emprendimiento económico con fines solidarios.

Es que la joven ahora realiza cadenitas y pulseras de acero quirúrgico desde la cárcel y las publicita a través de su cuenta de Facebook, donde explicó que la recaudación es para la gente de Paraná que lo necesita. "Con tu compra no me estas beneficiando a mí. Toda la recaudación es para un fondo destinado a hacer donaciones a distintos lugares de Paraná y poder ayudar a personas que lo necesiten", dice la publicación que figura en la red social de Nahir.

La venta, según la publicación, se hace a través de "todos los medios de pago" y se realizan envíos a todo el país. Para ello, pide contactarse "por mensaje privado por este medio única cuenta de Facebook (facebook.com/nahirgalarza8) y por la única cuenta de Instagram "nahirgk".

En una entrevista que dio para Radio Dos de Corrientes, Galarza contó cómo nació la iniciativa de este proyecto. "Yo tenía materiales para armar pulseras tanto de acero quirúrgico como de hilo encerado porque es algo que me gusta hacer, cuando era chica me hacía para mí. Un amigo, cuando me venía a visitar, me trajo bastantes cosas, así que empecé a hacer y regalaba a mi familia y acá adentro a compañeras. De otros pabellones me pedían que les haga para regalar a sus familias y me pagaban", reveló.

Lo recaudado, según palabras de la joven, es para ayudar a los que menos tienen en el contexto de la pandemia del coronavirus: "Cuando empezó la cuarentena se hizo más evidente la necesidad que pasan algunas personas. Me propuse que debía ayudar con lo que tuviera a mi alcance, así que con la plata que había juntado y los materiales que me compraron mis padres, se me ocurrió vender pulseras afuera y con lo recaudado donarlo a distintos lugares en Paraná".

"Sentí que podía ser más útil desde la situación en la que estoy. Le conté a mi compañera (somos dos en este pabellón) y empezamos a confeccionar pulseras y bolsas, mi madre va comprando todo y lo maneja en mi Facebook", agregó.

Con esta iniciativa, Galarza intenta limpiar la imagen que el mundo tiene de ella y que según su parecer, no es la correcta. "Me considero todo lo contrario a lo que dijeron y siguen diciendo, a pesar de que pasaron 2 años y medio no entiendo por qué me siguen nombrando", afirmó.

"Pienso que se tiene un mal concepto de mí, solamente porque los medios me inventaban de acuerdo a lo que les servía para vender; las personas que conocí, internas, compañeros de facultad, abogados, personas que me llaman, siempre me dicen que no soy lo que esperaban, teniendo esa imagen de antemano se dan cuenta que soy todo lo contrario, sólo me juzgaron por mi apariencia", añadió.

Por último, dijo no ser una asesina, pese a la condena por matar a su novio de un disparo, y que la siguen condenando "por algo que nadie quiere admitir". A fines de abril, la Justicia rechazó un pedido de excarcelación de parte de los abogados de la joven por la emergencia sanitaria.

"Asesino es el que mata por placer, mi situación no fue así, ni el contexto ni el día del hecho. En algún momento me van a escuchar", concluyó.