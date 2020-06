El geriátrico de los 58 casos no cumplía con los protocolos de seguridad

El responsable del geriátrico “Buenos Aires” del barrio porteño de Flores del que hoy debieron ser evacuados medio centenar de adultos mayores por un brote de coronavirus, José Outeiro, había sido intimado por el PAMI esta semana a solucionar fallas de ese centro asistencial que fueron comprobadas por inspectores de ese organismo.



En un documento dirigido a Outeiro el miércoles pasado, el PAMI le advierte que en la inspección realizada el lunes 8 de junio se habían evidenciado varios incumplimientos de los protocolos de prevención del Covid -19.



La nota advierte que ese geriátrico no implementaba protocolo de ingreso, toma de temperatura, limpieza de calzado, triage y aplicación de solución hidroalcohólica.



Además enfatiza sobre la insuficiente carga horaria presencial de la Directora Médica del hogar Maria Cristina Devita; y la no concurrencia del supervisor de enfermería, ni reemplazo, careciendo de supervisión de los cuidados de enfermería así como ausencia de organización y docencia del área de asistencia directa.



El PAMI también remarcaba en esa nota al responsable de este centro asistencial que los residentes no cumplen aislamiento en sus habitaciones ante la confirmación de casos positivos de empleados; y que cenan en los comedores y permanecen en espacios comunes sin tapabocas sin mantener el distanciamiento indicado por protocolo.



Los inspectores también detectaron uso incorrecto del equipo de protección personal por parte de los trabajadores de la residencia, utilizando tapaboca en lugar de barbijos quirúrgicos.



La nota también indica que no se realiza sectorización del trabajo de asistencia directa y se cumple multifunción alternando tareas de asistencia directa, limpieza y cocina; y advierte una cantidad insuficiente de personal de asistencia directa, afectando la calidad de cuidados recibidos.



El PAMI resaltó que no se encuentra establecida la comunicación entre familiares de los residentes y el Equipo Preventivo Social de la residencia; y que los residentes no se encuentran al tanto de la situación actual del hogar, desconociendo los casos positivos que hubo en el establecimiento.



Además, los inspectores observaron condiciones regulares de higiene y que no se había realizado la desinfección hospitalaria requerida.



“Si usted ya lo solucionó le solicitamos que nos lo informe y si aún persisten las falencias le solicitamos que en termino de 48 horas de cumplimiento a lo requerido en los protocolos de Covid-19 que fueron enviados por el Instituto en tiempo y forma”, concluía la nota del PAMI enviada el miércoles a Outeiro.