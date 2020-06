Infectólogos advierten mayor cantidad de contagios por "descuidos"

En los últimos días, según el reporte diario que realiza el ministerio de Salud de la Nación, los casos de coronavirus vienen en aumento, tanto es así que el presidente Alberto Fernández advirtió este miércoles que "los contagios se están acelerando" por lo que analizan retrotraer la cuarentena a su totalidad.

Ese aumento de casos, según algunos infectólogos, tiene que ver no con que no se tomen las medidas de seguridad e higiene necesarias, sino por algunos descuidos cotidianos en los que todos incurrimos.

Pablo Bonvehí, médico infectólogo y director científico de Fundación Vacunar, además de jefe de Infectología del CEMIC, dialogó con Clarín, donde expresó: “Los porcentajes de transmisión comunitaria y contacto estrecho son muy parecidos en este momento. 'Importados', en este momento casi no hay. El 4% registrado es sobre el total de acumulados, pero en este momento prácticamente no hay viajeros, salvo algunos repatriados".

En cuanto a la transmisión comunitaria, Bonvehí repasó que "son casos en los que no se sabe cuál fue la vía exacta de contagio. En cambio, los contagios por contacto estrecho tienen una fuente bien definida”.

En ese contexto, el infectólogo coincide con algunos colegas en que el tema de los descuidos, es central. Lo era al inicio de la pandemia, cuando casi nadie salía a la calle y se tomaban con mayor rigurosidad las medidas de higiene, y sigue siendo el principal problema ahora, cuando ya se flexibilizó la cuarentena en casi todo el país.

Cristina Freuler, jefa de Infectología del Hospital Alemán, añadió: “La verdad, no hay nada nuevo que no hayamos sabido de entrada. El tema son las manos y tocarse la cara. Estamos teniendo casos de positivos en el personal del hospital, enfermeros y camilleros que no estuvieron en contacto con enfermos de Covid, por lo que es evidente que si bien mantienen firmes los cuidados dentro del hospital, cuando salen relajan las medidas”.

“Relajar” quiere decir que “aunque la gente a esta altura tiene claro cuáles son las medidas de cuidado, se ve cómo muchos usan el tapabocas sólo cubriendo la boca y no la nariz, o puesto sobre el mentón. Es evidente que estas acciones influyen en la transmisión comunitaria, igual que la falta de distancia. Lo venimos diciendo desde el principio, aunque quizás la más clara haya sido la (canciller alemana Ángela) Merkel cuando afirmó que 'este es un virus muy contagioso, con lo cual nos vamos a contagiar'”.

A Ricardo Teijeiro, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología y médico infectólogo del Hospital Pirovano, también le pareció preocupante "el mal uso del barbijo y que no se respete la distancia prudencial de un metro y medio a dos metros". Porque, explicó, "estando asintomática, la persona contagia igual. Y puedo tener fiebre recién mañana, pero, aun así, contagiar en este momento".

Y Teijeiro se sumó: “¿Qué les diría a los que se juntan en una casa? Que tengan conciencia social. No es que el riesgo lo corre uno sino que también lo corren los demás. El otro podría tener comorbilidades y costarle la vida. Esto es responsabilidad social. Hay que ser concientes y no bajar los brazos. Estamos en pleno aumento de casos. Debemos ser muy prudentes en el tiempo que tenemos por delante”.

