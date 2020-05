¿Cuáles son los beneficios del alcohol en aerosol?

El alcohol en aerosol recién se está lanzando al mercado. El mismo posee con glicerina y es de venta libre en Argentina.

¿Para qué sirve?

El mismo se puede aplicar en manos y ropa, sin necesidad de enjuague o secado y su fórmula contiene glicerina para el cuidado de las manos.

Funciona igual que el alcohol en gel, pero la gran diferencia es que posee glicerina. Es que esta sustancia nutre y revitaliza la piel, exfolia y cura.

De todas formas, para evitar contagios, lo más efectivo es evitar el contacto con personas con síntomas de gripe, no saludar con un beso o dando la mano, estornudar o toser sobre un pañuelo descartable, o sobre el codo si no se cuenta con un pañuelo, no automedicarse y asistir a una guardia médica si se tiene tos, fiebre o dificultades para estornudar, son otras de las medidas a tener en cuenta para frenar el contagio.