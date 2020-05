NuSkin: ¿Por qué no es ilegal ni piramidal?

Para entender de qué se trata este negocio que fue denunciado hace unos días como "una gran estafa" y de "sistema piramidal", dialogamos con Marina Fernández. Una joven mendocina que llegó a Buenos Aires hace 5 años y se inició en el negocio. De hecho, actualmente vive de él. "Estaba sin trabajo y decidí entrar a la compañía y desarrollarme en el sistema multinivel o mercado en red", contó a MDZ Online.

El sistema de NuSkin como trabajo no tiene diferencia con ningún otro. Es simple: el que trabaja gana y el que no trabaja no gana, explicó.



"La única diferencia con el sistema tradicional es que se puede armar una red de comercialización y la marca te paga de por vida lo que vos puedas ir construyendo en esa red, en esos equipos de trabajo. Por eso existen diferentes etapas de crecimiento y desafíos con el objetivo de llegar a los niveles de comisión", continuó la joven.

Es legal

En la columna de Facundo García junto a la economista Carina Farah en MDZ Radio se abrió el debate acerca del nuevo negocio de NuSkin. "No hay ilegalidad", afirmaron los abogados Jorge Caloiro y Marcos González Landa.

Por su parte, Marina Fernández reforzó la idea de que el negocio es legal porque existe la compra y venta de productos. "De hecho, podés entrar gratis. Nadie te obliga a comprar nada. Simplemente nos pagan por lo que recomendamos y por los equipos que vamos generando a porcentajes. Pero cada uno dentro de su propio negocio puede ganar más o menos dependiendo de lo que está trabajando.

¿Por qué no es piramidal?

La estructura piramidal implica que quizás nunca puedas ganar más que tu jefe, en NuSkin no pasa eso. Cualquier persona puede ganar más que hasta su propio líder. Depende pura y exclusivamente de la productividad .

Ahora bien, ¿entonces cuál es la diferencia entre el negocio piramidal y multinivel?

La principal diferencia es la propia definición. Negocio Multinivel o Network Marketing (mercadeo en red) mientras que Venta Piramidal es comúnmente conocida como “pirámide”. Otra de las principales diferencias es que uno es legal y otro es fraudulento.

Cuota de Inscripción

En los negocios Multinivel legales, la cuota de inscripción es muy accesible para el empresario, puesto que el objetivo de este tipo de empresas es conseguir clientes para sus productos/servicios.

En los negocios piramidales fraudulentos, la cuota es normalmente alta, ya que tienen como objetivo reclutar a personas que inviertan su dinero en el negocio, no clientes. El marketing multinivel también es conocido como sistema multinivel. En este sistema de venta directa los empresarios sacan beneficios de sus ventas y de las que generan las personas incluidas en su red.

Productos y Servicios que ofrecen

En los negocios Multinivel encuentras una gama de productos/servicios de alta calidad para distribuir entre tus clientes. Además te ofrecen una garantía de devolución y cumple con las normativas de los países en los que opera.

En los negocios piramidales normalmente no existen esos productos o servicios. Siempre se centran en algo ilícito y en cuanto a permisos, siempre te hablaran de que están en trámites etc.

Plan de compensación

En un negocio multinivel, tu porcentaje o comisión va directamente según lo que vendas a tus clientes, más un extra que ofrece tu red de comercialización. Busca una profundidad de negocio. Bajo este plan de compensación, generalmente el que más trabaja, más gana.

Mientras que en un negocio piramidal, tu ingreso se genera por reclutar personas al negocio, quienes se convierten en inversionistas. La cuota de entrada que pagan todos los nuevos asociados a la empresa, se va repartiendo entre todos los asociados de la red, comenzando por los más antiguos y de ahí subsecuentemente hacia abajo hasta donde alcance el dinero recaudado.

Tiempo para ver resultados

En un negocio multinivel legal los grandes resultados económicos se llegan a ver a mediano y largo plazo, salvo ciertas excepciones extraordinarias.

Algunas empresas multinivel honestas les enseñan a sus distribuidores que sus ventas directas son para cubrir las necesidades económicas diarias, mientras que las ganancias generadas por la red de comercialización son para realizar sus sueños.

Por su parte, un negocio piramidal fraudulento usa el eslogan de “hazte rico de la noche a la mañana con el mínimo esfuerzo”. Aplica el sistema de terapia motivacional masiva para lavarle el cerebro a todos sus prospectos e inversionistas para que caigan fácilmente y traigan más nuevas víctimas al negocio.

Impuestos

Las empresas multinivel legales declaran siempre sus impuestos y le extienden factura de compra a sus distribuidores de todo los productos y/o servicios que les venden. Así mismo, para el pago de comisiones les exigen a sus distribuidores cumplir con todas las normas impositivas que rigen en cada país.

Por el otro lado, un negocio piramidal fraudulento obviamente no declara todos sus ingresos, y lo que declara lo disfraza como donativos para no pagar impuestos. Así mismo no acostumbran emitir facturas por sus ventas. Cómo puedes ver, la defraudación fiscal es un delito mayor y es penalizado hasta con varios años de cárcel en muchos países.

¿Una nueva forma de trabajar?

Consultamos con la consultora mendocina Perfil Humano, de qué se trata esta modalidad de trabajo totalmente innovadora. "vemos que la modalidad de trabajo free lance ya es parte de una tendencia que se ve muy reflejada en los millennials que buscan libertad financiera (trabajo por resultado), libertad de tiempo (trabajo enfocado a metas y a no a cumplimiento de horarios) y trabajo en red (sin jerarquías formales)", dijo Gastón Kovalenko y agregó:

"Hoy en día es una fuente de trabajo que ayuda a combatir la crisis que ha generado esta pandemia (covid-19), ya que gran parte de estos negocios se realizan a través de las redes sociales y plataformas como Whatsapp y Zoom que permiten conectar la necesidad de un cliente con el producto o servicio de una empresa (economías Gigs, como Uber y Airbnb son otros claros ejemplos de este tipo de plataformas de negocios)".

Es que este sistema propone una forma de trabajo más eficiente ya que las compañías pagan bonos por resultados concretos y no por tiempo u horario de trabajo fijo. "Desde nuestro punto de vista, esta nueva tendencia favorece tanto a la empresa como a la persona que quiere comenzar con una modalidad free lance ya que ambas partes hacen negocio de manera flexible y sin riesgos", concluyó Gastón Kovalenko -Director de la Consultora Perfil Humano y además Ingeniero Industrial-.