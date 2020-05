Condenaron a 3 años de prisión al joven que atropelló y mató al hermano de Sebastián Garay

Mauro Coronado Acosta (23), el joven que atropelló y mató a Juan Manuel Garay el 22 de septiembre del año pasado a la salida de un boliche, fue condenado a 3 años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación para conducir vehículos automotores por el delito de "homicidio culposo agravado por darse a la fuga".

El fiscal de Tránsito Fernando Giunta, la defensa y la querella llegaron a un acuerdo para llevar a cabo un juicio abreviado y que Coronado reciba una pena atenuada por el delito del que lo acusaban.

Cabe recordar que el 22 de septiembre del año pasado, a las 6.20 de la madrugada, Coronado atropelló a Garay cuando éste caminaba por el costado del Acceso Este, a la salida del boliche El Santo, en la localidad de Rodeo del Medio, departamento de Maipú.

Coronado circulaba al mando de una camioneta Toyota Hilux al momento del hecho y se fugó tras embestir a Garay. Tres días después del hecho, el joven se entregó y fue detenido. Mientras se desarrollaba la investigación, el fiscal Giunta dispuso la detención domiciliaria para Coronado, quien mantuvo el beneficio hasta el día de la fecha.

Es importante destacar que la víctima era hermano del músico Sebastián Garay, quien lamentó lo ocurrido y que Coronado haya abandonado a su hermano a un costado del Acceso Este. "Es un niño de 20 años, porque no sé como decirle. Si tus padres no te enseñan que no tenés que abandonar a una persona así, estamos mal como sociedad", advirtió el músico en aquel momento.

"Mi hermano salió a bailar con dos amigos. En el boliche se desencontraron y el salió a buscarlos. Lo atropellaron cerca de los baños. Presumo que salió a tomarse el colectivo. La persona que lo chocó lo dejó tirado. Lo encontró la gente que pasaba por el lugar. Gente que vio el suceso y se comunicó al 911, pero nadie se paró a socorrerlo", completó su relato el músico.