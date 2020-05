En La Pampa vuelve el asadito familiar: permiten "reencuentros" con 10 personas como máximo

Los ciudadanos que habitan en la provincia de La Pampa podrán reencontrarse con sus familias este domingo, luego de casi dos meses de aislamiento, según dispuso hoy el gobernador Sergio Ziliotto, en virtud del estatus sanitario que tiene la jurisdicción que lleva más de un mes sin circulación de coronavirus.



"En este otoño precioso que tenemos los pampeanos, conscientes que pronto llegará el frío, el pico de contagio y no sabemos la onda expansiva, he firmado un decreto por el cual el próximo domingo en La Pampa se podrá disfrutar de un día de reencuentro familiar", anunció hoy por el canal estatal 3.



Ziliotto recomendó que ese reencuentro familiar, que "es un pequeño permitido, pero que será uno grande para muchos por lo que significará ver y estar con sus seres queridos, sea en lugares aireados y en viviendas particulares, ya que no estará autorizado en espacios públicos y con un números que en lo posible no exceda a las 10 personas, cuidando la distancia entre sí y la higiene de todos", señaló.

Este domingo 17/05 se implementará el "Domingo de Encuentros Familiares".



uD83DuDC49Se podrán reunir las familias dentro de la provincia, en grupos menores a 10 personas, en domicilios particulares, desde las 10 a las 18 horas.



Esto te recomendamos uD83DuDC47 pic.twitter.com/CsqTzefCV7 — Sergio Ziliotto (@ZiliottoSergio) May 15, 2020

Por otra parte, el gobernador ratificó la decisión de mantener la restricción del ingreso de otras personas a la provincia y señaló que "se cierra al máximo el límite, para no tirar por la borda el esfuerzo que hemos hecho los pampeanos desde hace 60 días".



En ese contexto fue que el gobernador hoy echó al director del hospital de Victorica, Darío Rubén Zunini, porque rompió la cuarentena al ingresar a su mujer a la provincia, proveniente de Chaco, donde hay circulación viral y varias muertes por la Covid-19.

uD83DuDC49 Garantizar la higiene respiratoria (toser o estornudar en el pliegue del codo y usar pañuelos descartables).

uD83DuDC49 Quienes presenten síntomas compatibles con Coronavirus no deben asistir a la reunión familiar.



JUNTATE CON TU FAMILIA, PERO NO DEJES DE CUIDARLA. — Sergio Ziliotto (@ZiliottoSergio) May 15, 2020

La decisión fue adoptada habida cuenta que el ahora ex director del hospital -que integra el Comité de Crisis de Victorica- "infringió las normativas" de aislamiento preventivo y obligatorio establecido para todos los argentinos debido a la pandemia de coronavirus, informó el gobierno provincial.