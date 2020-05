Habló la joven policía que fue violada por 5 compañeros: "Tengo hasta moretones en el cuerpo"

Una joven policía acusó a 5 compañeros de la fuerza de haberla violado en manada en un polideportivo, denuncia que derivó en que los efectivos fueran desafectados y quedaran detenidos.

La joven tiene 21 años y denunció que el hecho ocurrió en la madrugada del domingo pasado, cuando alrededor de las 2 fue junto a un colega al baño de hombres del polideportivo ubicado en Los Polvorines del partido bonaerense de Malvinas Argentinas.

La muchacha reconoció que fue hasta allí junto a Juan Simón Juárez (25) y que tuvieron relaciones sexuales consentidas, pero en un momento aparecieron otros cuatro policías: Alex Fabián Sánchez (22), Matías Gastón Mansilla (26), Tomás Ariel Peredo (21) y Luciano Manuel Rendo (19).

"No sé si ya estaban adentro del baño o estaban afuera, cuando me di cuenta estaban encima mío. Tengo algún que otro moretón en el cuerpo pero psicológicamente estoy bastante bien. Como me conozco, sé que esto lo voy a superar rápido", indicó la joven a Infobae.

"Al principio no quería que se enterara nadie, no quería que se generara ningún tipo de problema. Pero al otro día, al saber que tenía que cruzarme con estos cuatro, empecé a tener nervios. No podía verles la cara porque ya empezaba a temblar", confesó.