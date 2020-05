Infraganti: habló con su amante por celular y su mujer escuchó todo

Un hombre fue atrapado infraganti por su esposa cuando hablaba con su amante. El sujeto había dejado conectado el celular al bluetooth del auto.

"Hola mi amor ¿por qué no me has mandado mensaje? ¿Estás con tu esposa o qué?”, le preguntó al hombre una voz femenina que aparentemente es centroamericana.

En el video que se hizo viral por la red social Tik Tok y que filmó su esposa desde adentro del auto, se ve el hombre en la calle escuchando el mensaje de audio.

"¿Sí nos vamos a ver hoy o no?", le pregunta en otro audio la amante.