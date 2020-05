Amenazaron de muerte al intendente de Malargüe

El intendente del departamento más austral de nuestra provincia, Juan Manuel Ojeda, hizo hace tiempo una denuncia por amenazas que estaba recibiendo a su teléfono celular. Con esta denuncia comenzó una investigación y finalmente la policía encontró un sospechoso.

“Los mensajes me comenzaron a llegar el 2 de abril, me insultaba y me decía que me iba a matar”, comenzó diciendo el jefe comunal al ser consultado por el periodista Gustavo Yáñez. Sobre los textos, Ojeda precisó que llegaban a través de WhatsApp.

Las amenazas se intensificaron en los momentos en los que daba a conocer actividades de su gestión, explica el periódico virtual Malargüe a diario.

Con la denuncia ya radicada los sabuesos comenzaron la investigación y finalmente lograron dar con un sospechoso. Se trata de un joven de 20 años.

Se hizo un allanamiento en un domicilio, en Adolfo Puebla, y los efectivos secuestraron 7 celulares. Esta medida se llevó a cabo por un trabajo realizado por personal del Ministerio público fiscal, a través de UDAPIF y de personal de investigaciones de Malargüe.

La causa se caratula como “averiguación amenazas agravadas por ser anónimas” y el detenido ya fue imputado.

Sobre el involucrado, si bien Ojeda tomó conocimiento de la identidad confirmó que no lo conoce. Para concluir, destacó el buen trabajo realizado para dar con el sospechoso: “Es bueno que se haya podido descubrir al responsable y que este tipo de hechos no queden impunes.”