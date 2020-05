Sorpresa en Suecia por ser "mal ejemplo" en Argentina

Los dichos del presidente Alberto Fernández sobre Suecia lanzados mientras anunciaba la flexibilización de la cuarentena en todo el país menos Buenos Aires no cayeron bien en ese país, desde donde destacaron que fueron usados como "ejemplo de terror".

Sveriges Television (en español, Televisión de Suecia), más conocida por sus siglas SVT, es la empresa de televisión pública de Suecia. "Si hubiéramos seguido el ejemplo de Suecia en la Argentina tendríamos 13.900 muertos", indicó el presidente durante una conferencia de prensa.

"Muchos pusieron algún ejemplo de países que no hicieron la cuarentena y dicen que muchos lograron resultados. Y me detengo en el caso sueco. Y lo he comparado con Noruega. Noruega hizo la cuarentena estricta. Suecia tiene tiene 14 veces más muertos que Noruega. Suecia tiene 3175 muertos por Covid y Noruega 218. En muertos por cada 100 mil Noruega tiene 4 y Suecia 3, en cantidad de infectados Suecia tiene 25 mil y Noruega 8 mil", agregó, según recoge una nota de diario Clarín.

En el texto, el periodista Tigran Feiler destaca que "cuando el presidente AF prolongó el viernes la cuarentena, una gran parte de su charla se trató sobre un país lejano, del otro lado del mundo. De repente, en el centro del debate sobre cómo combatir el coronavirus quedó Suecia como un ejemplo de algo negativo".

Luego de explicar algunos preconceptos que los argentinos tienen de Suecia, como que es un estado en donde todo funciona perfecto, el periodista señaló que "me preguntan a mí sobre la manera en que Suecia trata el coronavirus". "Detrás del debate se esconde una verdad sencilla pero difícil de digerir. Es fácil llamar a la cuarentena pero es muy difícil salir de ella", agrega.

Sobre el estado de la cuarentena en Argentina, Feiler escribió que "los presionan (a los integrantes del Gobierno) para abrir la economía. Y ponen a Suecia como ejemplo de lo que se debería haber hecho. Pero el presidente no está preparado para levantar la cuarentena. Algunos alivios habrá desde este lunes. Pero el resto sigue igual".

Al momento de hablar de los dichos de Alberto Fernández, el periodista destacó que "el futuro económico de la Argentina, con deuda sin resolver y muy poco crecimiento, ya era malo ante del coronavirus. Ahora está negro. Por eso le conviene al gobierno seguir gestionando pandemia. Para Fernández los altos números de muertos en Suecia, comparados con sus pares nórdicos, fue un argumento para acallar las críticas que tiene la cuarentena en la Argentina".

Y acto seguido explica que en Suecia lo economía no determina la manera en que se trata la crisis. Toda la estrategia contra el coronavirus está enmarcada en una tradición de instituciones fuertes y creíbles independientes de la fuerza política que gobierna. "Por ejemplo, la folkhalesomyndigheten, el ministerio de salud, que es gestionado por expertos que siguen adelante con su trabajo aún cuando cambian las fuerzas políticas que gobiernan", cuenta Feiler.