Andrea Frigerio: un buen tip de belleza es poner foco en tus hábitos

En esta entrevista vas a encontrar un verdadero manual de estilo. Con Andrea hablamos de todo: de la belleza, el cuidado de la piel, del bienestar emocional, del amor, el sexo y el hogar.

Andrea Frigerio es una de las mujeres más destacadas de Argentina no solo por su exposición pública a través de su carrera como modelo, actriz y conductora, sino que es verdaderamente una referente de estilo; que de hecho se refleja en su libro belleza emocional.

En su paso por MendozAprende tuvimos una charla por demás inspiradora a través del vivo de Instagram de MDZ. La premisa fue mirar la belleza como el reflejo de un estado interior amoroso, sereno y saludable, que es el resultado de un proceso en que nos exploramos y conocemos para conectar con esa sabiduría interior que nos lleva a un estado de plenitud mas allá de cualquier desafío y en toda circunstancia.

Compartió con nosotras sus secretos, esas herramientas que fue incorporando a través de su experiencia personal, desde los consejos de sus abuelas y en adelante lo que ella misma fue descubriendo.

Andrea comenzó contando acerca de su experiencia en esta cuarentena que para ella implicó un cambio muy fuerte de vida, dado que por su trabajo siempre está vinculándose con muchas personas. Este cambio rotundo para ella fue una invitación a conocerse más, a mirar y repensar hábitos. "Un buen tips de belleza dijo es poner foco en tus hábitos", dijo.

Su invitación para este tiempo de cuarentena fue hacer un stop para mirar nuestros hábitos, seleccionarlos, elegir cuáles queremos cambiar, renovar o modificar, también para ajustar un poco más esos hábitos que veníamos trabajando para incorporar.

Nos cuenta que decidió contar sus hábitos a través de "Belleza emocional", cuando se dio cuenta que muchas personas le preguntaban cuál es su secreto y para ella no se trata de mantenerse bien, sino de estar bien como resultado de la vida que llevás. Su objetivo no es mantenerse joven, sino volverse sabia, no de erudita sino de la vida. Y es lo que transmite en su libro: los hábitos saludables y enseñanzas que fue descubriendo a medida que fue transitando la vida.

-¿La belleza es genética o es el fruto de una dedicación?

-Por su puesto que viene dado lo que tiene que ver con la altura, el color de pelo, ojos, forma de nariz, forma de la boca, pero el tema es qué hago con eso. A uno Dios le da un don a través de todo su árbol genético pero en vos está construir o deconstruir lo que recibís como regalo. Hoy se habla mucho de epigenética, podemos colaborar para que nuestro físico y la salud sean mejores o contribuir para que se deterioren.

-Somos a un nivel microscópico células que reciben el impacto bueno o malo de lo que hacemos cada día.

-Yo estudié biología, si bien me quedaron un par de materias para recibirme, me apasionan los procesos celulares, siempre estoy investigando. Somos un conjunto de células que se organizan en tejidos por ejemplo el hígado, la piel, y el conjunto de tejidos forman un sistema que es el organismo. Las células no reconocen colorantes, conservantes o pesticidas, entonces las deterioramos si no les damos alimentos que sean beneficiosos para el metabolismo celular acorde al nutriente que la célula necesita.

En los últimos 100 años con gran velocidad le cambiamos el libreto a las células cuando comenzamos a alimentarnos con procesados o productos industrializados, y por eso el surgimiento de enfermedades que tienen que ver con tejidos y células que no se adaptan a eso que les estamos aportando.

La salud es belleza, no importan las proporciones. Una persona saludable es bella, porque lo que de ella viene es algo atractivo. No importa el color de pelo o la edad; todo lo que tiene que ver con lo saludable es bello y lo vemos en la naturaleza, las plantas por ejemplo que están en su esplendor es porque no están alteradas, sino que tienen sus nutrientes, agua y luz.

Otra cuestión importante tiene que ver con la salud emocional, también alimentamos nuestras emociones y nuestro espíritu. Nuestro bienestar emocional tiene que ver con cuidar nuestras emociones y cuidar las emociones de quienes están alrededor nuestro.

-Una frase tuya que me encantó es “tenemos que cuidar nuestra alegría y cuidar la alegría de los que nos rodean”.

-¡Absolutamente! Cuidarla como trinchera, como dice Benedetti: “No voy a permitir ni quiero permitir que nada ni nadie me quite la alegría”. Y no es una alegría pava de reírme por cualquier cosa, sino la alegría de vivir, de ser feliz en mi casa, de ser feliz con los que quiero, en mi trabajo.

Sobre la palabra trabajo es importante resignificarla, no debe ser algo sacrificado sino que nos tiene que dar mucho placer. ATAV fue trabajoso, requería mucha dedicación pero fue de una alegría enorme, fue una historia increíble, una producción impecable, una dirección muy talentosa y un elenco genial. Entonces era una alegría para mi levantarme temprano para ir, lo hacía con una felicidad y alegría que no me la olvido más; y eso rejuvenece. Cuando uno hace algo que que le gusta mucho se nota en tu piel, en tu cara, en tu mirada. Por eso no hay que someterse a lo que no nos gusta, a veces por su puesto tenemos trabajos que no nos gustan pero te dan lo que necesitas en ese momento; sin embargo no hay que dejar de buscar lo que a uno lo hace feliz. Para mi esa es la llave de la felicidad, no adaptarse a lo que no te hace feliz.

-¿Cómo hacemos para transmitirles a quienes nos leen y escuchan, que por ahí hoy tienen un trabajo que no les gusta, que las buenas oportunidades están disponibles para todos?

-Yo hice cosas que no me gustaron hacer por necesidad o porque me equivoqué pensando que iba ser una cosa y resulto ser otra, pero al mismo tiempo yo pensaba ¿cómo hago para salir de esto e ir hacia donde quiero ir? No hay que dejar de buscar la manera.

La parte mas difícil de la vida es determinar realmente qué es lo que uno quiere hacer. El momento de elegir una carrera por ejemplo es fundamental y somos chicos para tomar esa decisión, entonces podemos equivocarnos y te puede pasar mil veces en la vida que te equivoqués. A mis hijos les transmito eso, no tengas sensación que otra vez me equivoqué y voy por la tercera carrera ¡No importa! Andá por la décima carrera, podés ser una persona en búsqueda permanente, el punto es que todo te va a enriquecer y todo te va a acercar a vos.

Eso sí, una vez que des con eso que te gusta ahí si comprometete al máximo, no seas chanta. Una vez que lo encontrás es apasionante porque uno encuentra su don entonces hay que darle con todo. Yo cada personaje que creo lo hago con mucho trabajo y esfuerzo. Soy Directora Creativa de una marca de perfumes, Roses Are Roses, y me apasiona hacerlo, me genera adrenalina, me encanta; me llena de ilusiones crecer y aprender cosas en todos los aspectos artísticos y personales de mi vida.

-También es bueno rescatar en esto que venimos hablando de hacer un camino para conocernos y conectar con esa plenitud, que esa gratificación de encontrar el trabajo que te gusta es fruto también de ese trabajo de conocerme, animarme, avanzar hacia mis sueños mas allá de los desafíos y aprender a confiar en mi.

-Y el azar también tiene sus condimentos, me encanta dejarme sorprender por la vida. ¿Quién se esperaba la cuarentena? Es como dice el dicho querés escuchar a Dios reírse, contale tus planes. Es cierto que a veces la vida te sorprende para mal, pero muchas veces es para bien, entones sin dejar de apasionarte con lo que estés haciendo también a la vez tenes que estar atento con las antenas paradas a lo que viene.

-¡Abrirnos a la vida, perder el miedo a los cambios! Una frase de tu libro que me fascinó dice “el corazón no habla pero adivina”. ¿Cómo es para vos vivir desde el corazón? ¿Cómo hacemos para bajar ahí y no estar tanto tiempo pensando y queriendo controlar?.

-El cerebro está constantemente pensando. Para mi la mente es como un mono loco que salta de rama en rama y cuando se te va muy arriba en el árbol cuesta bajarla, que se tranquilice y no se dispare. Es como un monito que tenes que controlar y tenerla cerca sino puede hacer con vos desastres. El problema es que a veces creemos que somos solo nuestra mente y no es así, ella es solo un instrumento, pero tenemos otros como el cuerpo y las emociones.

Cada uno debe encontrar su método para calmar la mente, meditar, rezar o estando en soledad porque el punto es que cuando la mente está calma el corazón se expresa, los sentimientos están en su mejor y mayor expresión, vos estás bien, tranquilo, sereno y percibís a los demás y no harías nada que molestara o perjudicara a nadie si estás tranquilo. Pero si tu mente está permanentemente torturándote, juzgándote a vos o a los demás y boicoteándote, los demás instrumentos que tenemos no se pueden expresar porque están tapados por el mono loco que está todo el tiempo llamando la atención.

-También vos decís que uno de los secretos de la juventud está en la salud de nuestra columna vertebral.

-La médula es la continuación del cerebro que viaja dentro de la columna y de la médula salen nervios que irradian a nuestros órganos. Entonces todos los mensajes que manda nuestro cerebro a nuestros órganos llegan a través de la médula y los nervios. Entonces si la columna, que es el receptáculo de la médula, uno la tiene luxada o sea fuera de lugar y está apretando los nervios, hay una interferencia entre el cerebro, la médula y los nervios con nuestro órganos; es como si a una planta le apretás el tallo y no le llega bien todo lo que tiene que recibir del suelo. Si tu columna está complicada el cuerpo también va a estar complicado, por eso es importante mantener una columna flexible y sana. Si tu columna es rígida sos viejo y si tu columna es flexible sos joven, no importa la edad. Si tu columna está rígida vas a tener la actitud de una persona vieja que no tiene ganas de nada porque le duele el cuerpo. Entonces mi gran objetivo físico es que no me duela nada para poder hacer lo que quiera.

-¿Cuáles son tus tips de belleza para cuidar la piel?

-Para la piel muy importante es lo que comemos, si lo hacemos mal la piel enseguida lo expresa. Otro factor fundamental que es la mejor crema es un buen descanso, el sueño de 8 horas como mínimo en un ambiente fresco que no esté contaminado, que no haya humo, aire acondicionado o cenizas de cigarrillos; aunque en eso es mejor que no fumes. Si vieran los pulmones de un fumador nadie lo haría porque es espantoso lo que pasa. Los americanos dicen que hay que tener cuidado con quien deja de fumar porque si pudo hacer eso puede hacer cualquier cosa; cuesta un montón pero después la felicidad y libertad que te da dejar de fumar y lo poderoso que te sentís porque dejaste de fumar, eso no te lo quita nadie.

Dicho esto, una vez que tomas conciencia de comer sano, tomar agua y dormir bien, es importante ir al baño todos los días para estar desintoxicado; limpiarse bien la cara y jamás irse a dormir con maquillaje, eliminar células muertas con una maquinita o scrub finito. Para irse a dormir hay que mantener la piel despojada de restos diurnos, de contaminaciones, smog, maquillaje y grasitud. También proteger nuestra piel con una crema porque el medio ambiente conspira, no es bueno estar con la piel desnuda.