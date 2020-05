La Caja de Seguro Mutual se renueva: Caja Plus, el nuevo plan de beneficios para empleados públicos

Desde hace más de 80 años La Caja de Seguro Mutual viene brindando a sus socios servicios adaptados a sus necesidades y a la realidad del sector.

Esta institución vinculada al Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Mendoza, emite un seguro por fallecimiento que tiene como beneficiarios a los empleados públicos provinciales, activos y pasivos; sus cónyuges e hijos menores de 18 años de edad o hijos incapacitados.

El fin de la Caja de Seguro Mutual es eminentemente social dando soluciones a los requerimientos de sus beneficiarios a través del servicios contratados por la Caja, como así también satisface las necesidades contratando con terceras empresas o instituciones. En este contexto, es que el año pasado convocó por licitación pública a oferentes de servicios para impulsar un nuevo programa de servicios denominado Caja Plus.

Caja Plus es un ecosistema basado en plataformas digitales que da acceso a los asociados a una serie de servicios.

Este ecosistema digital tiene grandes beneficios especiales para los afiliados de la Caja, pero también al suscribirse al mismo tienen acceso al resto de los beneficios que ofrecen las empresas que conforman el programa en condiciones preferenciales.

El programa tiene como uno de sus objetivos potenciar el comercio local. Los comercios mediante un simple trámite completamente digital, que no lleva más de 10 minutos, están en condiciones de cobrar con Yacaré sus ventas y generar reintegros a sus clientes a través de los servicios de la empresa Ahorro Plus.

En la coyuntura en que nos toca actuar tener la posibilidad de acceder a consumos, créditos y servicios, sin la necesidad de realizar trámites en forma física, más que un servicio se ha transformado en una necesidad.

El programa Caja Plus, con la oferta de los servicios de Yacaré, Ahorro Plus, Banco Voii y Ok Créditos es un primer paso en la construcción de un ecosistema digital que persigue el propósito de fortalecer la economía social en la provincia de Mendoza.

Vivimos tiempos de aislamiento y el cuidado personal para con los demás y con uno mismo es fundamental y si bien esta solución fue pensada hace tiempo, en el marco de crecimiento acelerado del uso de medios electrónicos de pago, cobro y financiación.

Empresas que participan del programa:

Yacaré, billetera electrónica pionera en el uso de código QR para pagos. Brinda soluciones de recaudación y transacciones para personas y comercios.

Las formas de monetización o carga de dinero son variadas y tampoco implican para el usuario costo alguno. Los fondos pueden ser acreditados en la billetera a través de transferencia bancaria, depósito en RapiPago o transferencia desde otra cuenta Yacaré. Los usuarios pueden utilizar los fondos para consumir en la red de comercios adheridos a Yacaré, para pagar servicios leyendo el QR de la factura o transferirle los fondos a un par, desde su teléfono. En este momento se encuentra en desarrollo la posibilidad de pagar servicios en forma de débito directo.

Los afiliados a la Caja de Seguros Mutual de Mendoza, también pueden pagar con débito directo de sus haberes utilizando Yacaré, lo que les permite cancelar el consumo en el futuro.

Las personas que utilizan Yacaré también pueden incorporar sus tarjetas de crédito y débito para ser utilizadas como un medio de pago más desde la billetera.

Los comercios y empresas, mediante un trámite digital muy sencillo, pueden estar en condiciones de cobrar mediante el ofrecimiento de lectura de código QR a sus clientes. Ser comercio adherido a Yacaré tampoco tiene un costo fijo.

Los comercios sólo pagarán un costo variable en concepto de arancel de acuerdo al medio de pago elegido por el cliente para su consumo.

En el caso de pago con saldo en la billetera Yacaré, cómo así también cuando utilicen el sistema Caja Plus, es decir el adelanto de haberes, la acreditación para el comercio es inmediata y no tiene contra cargo alguno, ya que la aprobación es en línea.

Los comercios pueden administrar sucursales o cajas teniendo trazabilidad de cada uno de sus bocas de cobranza.

Es de destacar que el diseño de las herramientas de Yacaré cumplen con los estándares internacionales de seguridad informática y con el alto nivel de exigencia de la industria de medios de pago.

Ahorro Plus: Aplicación de Beneficios. La comunidad recibe reintegros y acumula pesos para nuevas compras y recargas.

Sumando a estos servicios, de realizar el consumo en alguno de los comercios que esté adheridos al sistema de Ahorro Plus, obtendrán reintegos en sus cuentas que luego podrán consumir en los comercios adheridos a la red.

Banco Voii: Una nueva experiencia de Banco. Una entidad que cuenta con muchos años de acción en la economía Social. Innovadores en el uso de la tecnología.

Ok Créditos: Desarrolló una plataforma de créditos on line para hacer simple el acceso al financiamiento de las familias.

Muy simple de usar

Las personas con sólo descargarse la aplicación Yacaré desde cualquiera de los stores de aplicaciones, está desarrollada para Android y IOS, tienen acceso a realizar transacciones financieras, compras, pagos y transferencias, sin costo alguno.

Los comercios que quieran sumarse a esta iniciativa, lo único que tienen que hacer es ingresar a www.yacare.com y realizar el trámite de registro en línea, es muy simple y son unos pocos pasos, finalizando con la descarga de la aplicación en el teléfono del responsable del comercio para registrarse como usuario.

Estamos siendo testigos de un crecimiento y adopción de instrumentos financieros digitales que en los últimos años están transformando el mundo de los negocios, de las empresas e incluso a los gobiernos. Influye en la forma en que las personas se relacionan e interactúan, cómo administran sus finanzas, realizan compras, transacciones y hasta en cómo reciben comunicaciones y ofertas.

Las comunidades necesitan herramientas que las fortalezcan en la relación hacia adentro del ecosistema y la integre con el universo económico que opera a su rededor.

Oferta lanzamiento del programa Caja Plus

Los empleados públicos de la provincia de Mendoza cuentan con una interesante oferta lanzamiento de créditos personales, muy simples de obtener y que al suscribirlo le abre la puerta a las personas a todo un mundo de servicios que le brinda el programa Caja Plus a los asociados.

Para obtener el préstamo, por un monto de $ 10.000, los afiliados a la Caja Seguros Mutual, deben descargar en sus teléfonos la aplicación Yacaré.

Una vez desplegada la aplicación en el teléfono y finalizado un simple proceso de registración del usuario, el mismo ya se encuentra en condiciones de solicitar su préstamo que lo será gestionado desde el menú de la aplicación y en muy pocos pasos.

Las cuotas del préstamos serán descontadas de los haberes del solicitante, evitándole todo tipo de traslado, tanto para el otorgamiento del crédito como así también para el pago de las cuotas.

Las personas que soliciten el préstamo a través de la plataforma digital, también quedarán en condiciones de utilizar Yacaré para consumir en la vasta red de comercios adheridos, tanto en Mendoza como en el resto del país.

Estos préstamos no sólo van a satisfacer a los usuarios del sistema, sino que también a los comercios y empresas que podrán ver incrementadas sus ventas con el uso por parte de las personas de estos fondos otorgados.

Con esta iniciativa conjunta, la Caja de Seguros Mutual, Yacaré, Banco Voii y Ok Créditos, reafirman su propósito de inclusión financiera con el fin de promover la economía de la provincia.

El programa Caja Plus, con todos sus integrantes, facilitan estas herramientas y con esto abren la puerta a personas, comercios y empresas a un mundo lleno de posibilidades, inclusivo y que acerca a los consumidores con los que producen y comercializan.