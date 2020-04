Roger Zaldivar: "Basta de agresividad y hostilidad contra los que crean trabajo"

Roger Zaldivar es la tercera generación de una familia de reconocidos profesionales dedicados a la oftalmología. ¿Algunas curiosidades sobre Él? Es hincha de Independiente Rivadavia y de Independiente de Avellaneda. Ex jugador de rugby, fue Pumita en 2003. Estudió Medicina en nuestra provincia y es consultor científico en distintas partes del mundo. La revista Forbes lo seleccionó entre los "35 sub 35 más exitosos y prometedores de la Argentina".

El reconocido médico oftalmólogo se sumó al ciclo “MendozAprende”, un cronograma de charlas organizados por MDZ Online y Capacita Mendoza, que busca ponderar a los emprendedores en tiempos de crisis, al mismo tiempo que escuchar sus opiniones y conocer ideas y futuras acciones que inspiren.

En el marco del difícil momento en que vivimos debido a la pandemia de Covid-19, Roger se embarcó en una charla en vivo que se transmitió por el espacio de Instagram de MDZ, y que te dejamos a continuación para que puedas escuchar en su totalidad.

A continuación, algunas de las ideas y de las frases más salientes de la entrevista con Zaldivar.

- ¿Te sorprendió esta pandemia?

A todos nos enganchó en offside esto. Nadie se lo esperaba. Lo que está pasando es increíble, no tiene precedentes, y es bastante impresionante haber llegado a esto con toda la tecnología y recursos que hay en el mundo.

De esto tenemos que aprender y evolucionar. Hay muchas cosas que hacíamos antes y que podemos mejorar. Hay que tomar este tiempo para aprender y ser una mejor versión cuando esto pase.

- ¿El Covid-19 es realmente grave? ¿Es algo así como una gripe? ¿En qué quedamos?

“La gravedad de una enfermedad no la da solo la letalidad que tiene. No solamente debemos evaluar la cantidad de muertos que puede llegar a producir. Por ejemplo, hace poco hubo brotes de enfermedades más graves, como el del Ébola en buena parte de África, o el de la gripe aviar. Pero la diferencia que existe hoy es que el Covid-19 tiene una virulencia muy alta y aumentan exponencialmente la cantidad de infectados.

La gravedad no pasa por la muerte, sino por el colapso del sistema de salud de cada país. Hemos visto el colapso de sistemas de salud de países del primer mundo. Es muy difícil contener la gran cantidad de enfermos que caen “en malón” a un hospital.

- ¿En el mundo se subestimó al Covid-19?

“Se subestimó totalmente la potencialidad de este virus. El virus viaja en avión. En poco tiempo hoy una persona llega de Tailandia a Argentina. En los aviones es muy fácil llevar y traer enfermedades. El Covid-19 es tan virulento, que si se mete, después no es fácil de erradicar. Estados Unidos, Inglaterra, Italia y España subestimaron totalmente al virus y empezaron muy tarde con las medidas de protección. Nosotros tuvimos la suerte de poder aprender de ellos”.

- ¿Estás de acuerdo con las medidas que se tomaron en la Argentina en cuanto a prevención -aislamiento social, cierre del comercio, etc.-?

“Se actuó muy bien llegando relativamente temprano a una cuarentena. La Argentina no se podía dar el lujo de no entrar a una cuarentena tarde. Ahora, si bien esta decisión fue fundamental, el dilema es, a partir del 13 de abril, si nos reinsertamos en los trabajos de una manera sumamente estratégica.

"No tenemos un país con una coyuntura como para que no se trabaje dos meses seguidos. Ahora el desafío es fuerte porque hay más de 600 mil Pymes en la Argentina que son el verdadero motor productivo del país. Si a esas Pymes -hablo del verdadero emprendedor, el que tiene una farmacia, un café, un pequeño consultorio- las hacen dejar de trabajar por dos meses, no queda nada”.

“¿Cuál es el desafío? Cuidar esa línea delgada que significa respetar la cuarentena, proteger a la gente que está más expuesta pero establecer políticas donde a las Pymes se las descomprima de impuestos, se las asista y puedan trabajar en la medida de lo posible. Se debe privilegiar la cuarentena de los grupos más vulnerables, como los adultos mayores”.

- ¿Por qué es tan frágil el sistema de salud argentino?

“Hay excelentes profesionales en el sistema de salud pública de la Argentina. Yo me formé y todas las rotaciones las hice en hospitales públicos de la provincia. También hay excelentes profesores".

"Sin embargo, lo que estamos viendo hoy, que somos uno de los países que menos tests hace a la población, y la falta de respiradores que hay... eso es resultado de un sistema que está diezmado. Esto no cae sobre este gobierno ni sobre el anterior, sino que es una degradación de muchos años. Esta crisis puede servir para refundar nuestros valores como país: volver a establecer cuáles son nuestros pilares, cuáles serán los objetivos a corto plazo y por fin, trazar objetivos a largo plazo”.

“¿Le vamos a dar el valor que se merecen los tres pilares que hacen a una sociedad, que son la educación, la salud y la seguridad, de una vez por todas? Estos pilares deben trabajarse en un camino sostenido independientemente del partido que gobierne. No puede ser que seamos rehenes de los políticos, que venga un gobierno y diga que todo lo anterior estuvo mal y barra con todo”.

- ¿Por qué se testea tan poco?

“Así como creo que fue un acierto total el tema de la implementación de la cuarentena, que es la vacuna que tenemos a mano hoy, fue un desacierto no hacer hincapié en los testeos masivos. Se ha demostrado que una de las formas de prevenir es saber quién está contagiado”.

“No testear como se debería tiene dos explicaciones: falta de logística y falta de recursos. Argentina no estaba preparada como para tener la cantidad de test ni los lugares preparados para hacerlos. Todo se centralizó en el Malbrán de Buenos Aires, y recién ahora se está diversificando. En esto sí hubo impericia: el gran secreto de aquellos lugares en donde la tasa de muerte es tan baja, es porque realmente testearon muy rápido y frenaron la curva en base a diagnósticos”.

“Me parece perfecto que Mendoza haya comprado tests a Corea del Sur con sus ahorros. ¿Por qué no se puede tener esa autonomía y tomar decisiones propias si la provincia hizo un ahorro importante en su Estado, no puede comprar sus propios reactivos?”.

“El gesto que tuvo la política mendocina, de rebajarse a 50 mil pesos de tope los sueldos es muy valioso. Es un gran gesto hacia la sociedad que la está pasando mal. El político se tiene que sensibilizar”.

- ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos para que se logre una vacuna o un tratamiento adecuado para terminar con el Covid-19?

“Lo bueno es que en distintos lugares hay una verdadera competencia en esto. Así como el prestigio de China ha caído tremendamente con esto que ha sucedido -y lo sufrirá en el futuro como marca país-, otras naciones están inmersos en una competencia para ver quién es el primero que trae la solución. Alemania, Suiza, Estados Unidos están muy avanzados. Hay ensayos de muchas drogas que se están realizando, y varias están funcionando de manera bastante aceptable para bajar la carga viral, pero todavía no hay nada concreto”.

“Lo más importante hoy sigue siendo la cuarentena y el distanciamiento social”.

- ¿Cuál es tu opinión y tus consideraciones en cuanto al “palazo” que inevitablemente va a recibir la economía y los emprendedores del país?

“Por ahora, estamos todos haciendo un análisis para tomar medidas que nos permitan sobrevivir. Con este contexto, el que no trabaja puede llegar a sobrevivir 15 o 20 días… un mes haciendo un gran esfuerzo y quemando recursos… pero no es sostenible esto en el tiempo”.

“El grueso de los emprendimientos, que conforman la economía real, si no tiene una asistencia hoy disminuyendo impuestos y con créditos para poder pagar la masa salarial , no va a sobrevivir más de un mes, un mes y medio. Eso es lo que más me asusta. Es una línea delgada en donde puede ser peor la consecuencia económica que la enfermedad.”.

- ¿Para vos también hay que achicar el Estado?

“Totalmente. El Estado tiene su rol y debe ser sólido y activo, pero veo países que podrían haber sido primos nuestros, como Australia, Nueva Zelanda, que están muy bien… y tienen un Estado de tamaño aceptable”.

“Hay que eficientizar el Estado. No puede haber una persona para que apreté un timbre y otra para que abra la puerta. Hoy hay muchísimos mecanismos de gestión para optimizar recursos”. Necesitamos que se aliviane el Estado”.

“Los que pagamos impuestos en la Argentina tenemos la mayor presión tributaria del mundo. Si pagamos menos impuestos, podremos crear más trabajo. No es desproveer. No es flexibilizar. Es hacernos más competitivos, copiar lo que se hace bien en el mundo. Queremos que todo el mundo progrese, que a todos les vaya bien. Hoy Argentina camina hacia algo que es inviable, no terminamos de repuntar hacia lo que hoy funciona en el mundo”.

“Con estos impuestos, como el que quiere poner ahora que lo denominan ‘Patria’, lo único que se va a lograr es un efecto contrario. A mayor presión tributaria, menos recaudación va a haber. Muchísima gente, con estas medidas, se va a ir a vivir a otros lugares. Mientras más presión, más agresividad, más hostilidad haya contra los que ponen el pecho todos los días para crear trabajo, más gente se va a ir”.

“Ojalá que podamos agrandar nuestras empresas, podamos dar más trabajo, y muchísima de la gente que está dentro del Estado, con aptitudes, venga a trabajar al ámbito privado. Eso no es lo que pasa hoy”.

Roger también explicó muy claramente cómo es el contagio del coronavirus a través de los ojos, habló sobre la creatividad que surge en momentos de crisis, los cambios culturales y de costumbres, el nuevo mundo que se viene, y mucho más.