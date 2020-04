Fernández llamó a una turista varada en el norte de Perú para ofrecer asistencia

"Hola Anabella, ¿cómo te va? Ahí ya hablé con el Consulado y necesito que me mandes el lugar exacto dónde están, qué personas son, cuántos son, quién necesita medicamentos, y qué problemas tienen para ver cómo los resolvemos del Consulado. Pasame esos datos que yo me estoy ocupando".



El autor de este audio de WhatsApp ha sido el presidente de la Nación, Alberto Fernández, quién este sábado se comunicó personalmente con una turista varada en el norte de Perú.





El audio del Presidente sacudió el grupo de WhatsApp que constituyen los argentinos varados en Máncora y sus alrededores. Quién lo recibió y luego lo volcó en el medio de comunicación que conecta a más de 150 argentinos que quedaron aislados por la cuarentena y el cierre de fronteras de la Argentina se llama Anabella Suárez.



Yo soy integrante de este grupo y no conozco a sus miembros en persona. Tampoco puedo reunirme con ella por las característica de la cuarentena: los varones hoy no pueden salir a la calle en Perú. Pero tuve una comunicación telefónica para conocerla a ella y saber los detalles de la comunicación.



Anabella señala que es de Campana, provincia de Buenos Aires. Está alojada en un hostel de El Ñuro, una de las localidades costeras del norte peruano que se caracteriza por tener un reservorio de tortugas gigantes que todo turista que viene a esta zona no se priva de conocer.



"Yo conseguí el teléfono y le vengo escribiendo desde que estamos varados, pero creía que me respondía un secretario", explicó Anabella. Y agregó: "Hoy le mandé la foto de un diario en el que dice que los militares aquí tienen derecho a agredir o matar, a lo que me respondió si me podía llamar y me contó nuestra situación".



Según el relato de la turista, el Presidente dijo que el problema de los varados "es de Perú que no nos deja salir y no de la Argentina". También dijo Anabella que Fernández reconoció que el Gobierno Nacional ha tenido más facilidades para sacar a la gente de Lima y Cusco que a la de la zona norte.



"El presidente de Perú no permite el salvoconducto para que podamos ser trasladados hasta Lima", fue otra de las frases que Fernández le habría transmitido a la viajera argentina.



"(Fernandez)me ofreció comunicarse con Cancillería para acercarnos alimentos y medicación", completó Anabella, respecto de la sorpresiva comunicación con el presidente argentino.



"Le expliqué que somos vulnerables porque en esta parte del país no hay hospitales y nada más hay salitas. Esto él lo sabe y dijo que por eso va a tramitar de la manera más rápida posible el traslado y la repatriación", finalizó Anabella.



Suárez nunca había revelado en el grupo de turistas que tenía diálogo con el Presidente por Whatsapp. "Me respondía, pero yo creía que era un secretario", insistió. Recién hizo públicas las conversaciones cuando apareció el audio de Fernández en su teléfono.



Otros funcionarios hablaron con ella después de la charla con el Presidente para asegurarle la atención de un endocrinólogo, algo que la mujer había solicitado.

La comunicación personal del Presidente Alberto Fernández con una turista varada en Perú tomó por sorpresa a los funcionarios de la Embajada y al propio embajador en Perú Carlos Chacho Álvarez.



Tanto que, al principio, un funcionario de la Embajada creyó que se trataba de una charla entre Fernández y la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti. Confusión total.

"Independientemente del pedido del Sr. Presidente, estamos nosotros justamente trabajando con el censo de ustedes", prometió más tarde Mónica García, encargada de Negocios de la Embajada de Perú y responsable de la logística de repatrio de argentinos varados en este país.



Por lo pronto, ni Fernández ni la Embajada han dado plazos ni detalles del plan para llevar al país a los argentinos varados en el norte. De hecho, en el audio el Presidente se refiere a la asistencia, establecida por decreto presidencial, la cual tampoco ha llegado hasta ahora al grueso de los turistas.



El Gobierno Nacional sí ha repatriado turistas de Lima y Cusco, localidad en la que ya hubo tres operativos. En el norte habrían problemas de logística, aunque la propia embajada reconoce que hay argentinos en riesgo de contraer Coronavirus por la cercanía con Ecuador y la escasa infraestructura sanitaria.