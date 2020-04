El ONAVE, un espacio de contención para veganos y vegetarianos

En la actualidad, más de 4 millones de argentinos son veganos o vegetarianos, según datos obtenidos en una investigación realizada en los meses de junio/julio de 2019. La Unión Vegana Argentina (UVA) solicitó a KANTAR – INSIGHTS DIVISION, la medición de población vegana y vegetariana de nuestro país. El resultado fue que el 9% de la población en Argentina es vegetariana o vegana, o sea más de 4 millones de personas.

En la actualidad, existe una gran cantidad de reclamos y alertas, por parte de la comunidad vegetariana y vegana sobre casos de discriminación, burlas, bromas, bullying, exclusión, en escuelas, hospitales, obras sociales, comedores escolares y laborales, todas conductas vegefóbicas que son inaceptables y violatorias de la Ley 23.592, conocida como Ley Antidiscriminación.

El ONAVE es el Observatorio Nacional sobre la Vegefobia y fue creado con el fin de unir a todas las personas u organizaciones vegetarianas del país, creando a partir de ahora un espacio para la difusión, el estudio, el debate, las consultas y la interrelación entre los mismos.

MDZ habló con Manuel Martí, Presidente de la Unión Vegana Argentina y uno de los fundadores de la ONAVE quien expresó: “A raíz de la gran cantidad de casos de discriminación hacia vegetarianos y veganos decidimos crear la ONAVE para contener, orientar y ayudar a las personas que se sienten discriminadas".

Martí agregó: “Queremos tener una herramienta legal para quienes se sienten discriminados puedan defenderse, nos gustaría que existiera una ley que protegiera los derechos de la comunidad vegetariana y vegana".

Para luchar contra la discriminación el Estado Argentino, tiene varios instrumentos, la Constitución Nacional, la Ley 23.592 y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

Lorena Bilicic, abogada penalista y directora del ONAVE, en una entrevista con MDZ explicó: "En cuanto a la homofobia y a otros tipos de discriminación hay distintas leyes que visibilizan. Se quiere presentar un proyecto de Ley para que se visibilice y se reconozca la vegefobia".

La comunidad vegana y vegetariana solicita que el INADI reconozca este tipo de discriminación. Por ello queremos impulsar un proyecto de ley para que se contemple la vegefobia legalmente.

Explicó que en la actualidad hay muchos colectivos vulnerados y todos son contemplados en la Ley Antidiscriminatoria. Se puede impulsar un proyecto de ley, aunque por ahora la vegefobia está contemplada tácitamente en la Ley Antidiscriminación (Ley 23.592).

La especialista en leyes agregó: “La gente tiene que animarse a denunciar estos casos de discriminación por su estilo de vida. En el ONAVE hay un espacio de contención, de asesoramiento jurídico gratuito, de acompañamiento”.

La Unión Vegana y la ONAVE consta con muchos profesionales. La idea es hacer que la gente se anime a denunciar y acompañarla desde lo jurídico, desde lo emocional y desde la contención que se da en ese espacio.

Yasmín Lamanuzzi, vegana desde hace 5 años comentó: “He recibido varias críticas y chistes pesados por ser vegana. A veces las personas se sienten atacadas u ofendidas porque piensan que nos creemos superiores por no comer carne. Creo que el hábito lo podemos tener todos, solo hace falta entender, informarse y tener empatía".

Martí, uno de los miembros fundadores del ONAVE explicó que hay muchos niños veganos y vegetarianos que no reciben en las escuelas el menú que ellos consumen por su estilo de vida. En ese caso los chicos están sufriendo discriminación. Afirmó que esto mismo ocurre muchas veces en los hospitales: “Los quieren obligar a comer carne” sentenció.

Además, aseguró que los miembros de la comunidad tienen problemas para ser atendidos ante consultas médicas o nutricionales porque existe una discriminación, incluso en las obras sociales, medicinas prepagas. "Esto es bastante grave, una conducta discriminatoria. Hay médicos que se niegan a atender o que les dicen que se van a enfermar si no comen carne. Es más hay obstetras que les dicen a las mamás embarazadas que si no comen carne su hijo va a salir deformado".

Existe una infinidad de situaciones conflictivas que a menudo atraviesa la comunidad, como puede ser que en un restaurante no haya opciones para un vegano o en los eventos y situaciones en las que se excluye a los vegetarianos y veganos. Desde el ONAVE se le solicita al INADI que se empiece a preocupar de este tipo de discriminación.

Bullying en la escuela por no comer carne

En el 2017 se conoció el caso de un chico vegetariano víctima de bullying en Merlo, San Luis, que incluso tuvo dos intentos de suicidio. El chico sufrió la exclusión social de la totalidad de sus compañeros, así como también las burlas, acoso y malos tratos por parte de los que iban a su curso y de sus profesores. La causa de todo esto era que el chico no come carne. Totalmente marginado, ni siquiera querían jugar con él. Incluso un día, recibió una llamada amenazante. Cuando levantó el auricular escuchó: "Dale, bajate la bombacha, puto, lechuga, mariquita".

Los padres del chico iniciaron acciones legales contra los colegios a los que asistió su hijo, hacia los alumnos acosadores y sus padres. Ni bien se inició el proceso, los papás demandantes y su hijo fueron convocados por el juez interviniente a someterse a pericias psicológicas y psiquiátricas, exhibiendo la falta de neutralidad, ya que a la parte demandada no se le exigió lo mismo.

El caso de este joven aun está en procesos judiciales. Pero lamentablemente no es el único. Al entrar al buscador de internet se puede visualizar fácilmente los casos de bullying confirmados en nuestro país como en el resto del mundo. La realidad es que las conductas violentas y vegefóbicas ocurren en todos los ámbitos de la vida y son ejercidas hacia personas de todas las edades, niños, jóvenes y adultos.

Violencia en los medios

Hace unas semanas Coco Sily fue uno de los participantes del programa Divina Comida y cuando se habló de los nuevos hábitos alimenticios, el humorista realizó un fuerte descargo contra los veganos.“No me los banco a los veganos, perdón pero lo tengo que decir, tengo los hu... llenos de los veganos. ¿Me tengo que ir a otro país porque no me banco a los veganos? No me banco a los veganos”, dijo seguro de sus palabras.

Otro caso, entre muchísimos más está en los dichos vegefóbicos de la Negra Vernaci en un programa de radio: “Chicos es hermoso, los echaron a los veganos a los rebencasos de la rural. Explotó el vegano, los echaron a los rebencasos y la gente aplaudía. Chicos a la rural no tienen que ir a protestar porque son todos cogotudos que van justo a la rural. Que hermoso" exclamó entre risas.