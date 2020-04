Una Argentina de 40 años falleció por coronavirus en Los Ángeles

Una mujer argentina falleció este viernes en Estados Unidos víctima del coronavirus. Se trata de Andrea Halberian, de 40 años, quien hace un par de semanas había sido diagnosticada en Los Ángeles. La lamentable noticia fue confirmada por su familia a través de las redes sociales.

El caso se Andrea se conoció el 22 de marzo, día en el que la propia mujer subió a sus redes sociales un testimonio en el que compartía los detalles de la situación que estaba viviendo. Allí contó que el 17 de marzo había comenzado a sentir los síntomas de la Covid-19, y que desde entonces estaba con problemas respiratorios y "vómitos violentos".

"Para los que me conocen y saben tengo una alta tolerancia para el dolor. Esto no se compara con nada que viví. Sigo sin poder respirar bien, no duermo, me duele todo el cuerpo", expresó en aquel momento la mujer.

Ella estuvo aislada junto a su marido, Lars Christian Ottesen, en Los Ángeles, donde en reiteradas ocasiones tuvo que ser atendida de emergencia por sus dolencias.

La noticia de su muerte fue compartida por su madre, Sonia Halberian, en su cuenta de Facebook. Allí subió simplemente la imagen de una vela, pero de inmediato se su publicación se llenó de comentarios en los que le daban el pésame.

Andrea es la tercera argentina que fallece en el exterior producto de la pandemia de coronavirus, luego de que lo hicieran dos hombres anteriormente, uno en Italia y otro en España.