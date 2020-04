Enzo Pérez y el Pity Martínez encabezan una campaña solidaria mendocina

View this post on Instagram

CAMPAu00d1A SOLIDARIA ud83dudc99 Hola amigos, hoy vinimos a contarles una propuesta distinta. Estamos haciendo una CAMPAu00d1A SOLIDARIA para abastecer de insumos necesarios para afrontar el COVID-19 al hospital Diego paroissien , y para ayudar a comedores y familias necesitadas. La idea es colaborar mediante cuenta bancaria para evitar el contacto entre donantes y voluntarios y asu00ed poder cumplir con el distanciamiento social que estamos atravesando. Te contamos que son parte de esta campau00f1a @enzonicolasperez35 @pity_martinez @loff_deportes loff_deportes te dejamos los datos de la cuenta. Banco Galicia: Carlos cardenas CTA: 4077365-4 081-1 CBU: 0070081830004077365418. Hospital de MAIPU MENDOZA!!