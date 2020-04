Zulemita Menem se metió en el conflicto carcelario y pidió dureza

El contexto mundial que se vive de acuerdo a la virulencia del Covid-19 ha generado, además de la crisis sanitaria, grandes problemas económicos y sociales en el mundo entero. Una de las vetas de ello en la Argentina es la exposición que han realizado internos de diferentes penitenciarías de condiciones preocupantes de salubridad e higiene.

Lo cierto es que las protestas en las penitenciarías se suceden, y algunas han tomado ribetes violentos, como la que sucedió en el penal de Devoto. ¿El reclamo en común? Prisión domiciliaria por miedo al contagio masivo de coronavirus.

Con este contexto, Zulemita Menem utilizó su cuenta de Twitter para expresar su opinión al respecto, colocando una imagen con la leyenda "La cárcel es un castigo, no un hotel. Si se contagia lo lamento, su víctima tampoco tuvo opción". Al mismo, que está en un gráfico, lo acompaño con su parecer, que dice: “Sinceramente no me importa ser políticamente correcta”. ​

Sinceramente no me importa ser políticamente correcta . pic.twitter.com/KEcddHiFKO — zulema menem (@zulemitamenem) April 27, 2020

Como respuesta, la hija del ex presidente Carlos Menem tuvo adhersiones y repudios. Incluso entró en debate con algunos usuarios, tal cual lo reflejan lo siguientes posteos:

Gracias @SantoroLeandro no soy abogada,pero se q el Estado debe ser responsable de esas condiciones,”pero en el lugar q les corresponde estar”Y no dejando de lado los derechos y garantías de los ciudadanos y víctimas de homicidas y violadores . — zulema menem (@zulemitamenem) April 27, 2020

@SantoroLeandro gracias x tu respuesta, pero en que articulo dice que los “Homicidas ,violadores “ tienen mas derecho que sus víctimas ? La emergencia sanitaria no puede ser una excusa para vulnerar a las víctimas. Te invito a q mires este vídeo , nada mas que 2 homicidios uD83DuDC47 https://t.co/jTGmTAzQGC pic.twitter.com/deRYzCBrts — zulema menem (@zulemitamenem) April 27, 2020