Renová tu clóset, tus ambientes y ganá plata… ¡Aquí, en Mendoza!

Estos tiempos tan raros, tan particulares que estamos viviendo, son tiempos que nos han llevado a reflexionar mucho en cuanto a la vida que llevamos, y absolutamente son tiempos de cambios. Cambios de costumbres, de ideas, y también en el mundo de lo material.

En esta etapa de aislamiento social preventivo y obligatorio, mucha gente aprovechó para renovarse desde el mundo del conocimiento estudiando, haciendo cursos, asistiendo a charlas virtuales. A otros, la renovación les llegó en lo emocional e interno, volcándose a experimentar yoga, meditación, etc. Y también una constante fue implementar el orden: ¡Limpiar! Ordenar tantos objetos materiales que tenemos y que nos damos cuenta de que ya no los usamos, porque no los necesitamos.

Pensando en todo esto, un grupo de mendocinas lanzará una tienda online con el fin de armar una feria virtual de ropa y decoración. “El espíritu del proyecto es fomentar la moda circular, para darle una segunda oportunidad a los objetos”, explican ellas. “Hay cosas que mucha gente tiene y que están prácticamente nuevas, sin uso… y solo ocupando un lugar en un clóset o un desván. Nuestra feria tendrá precios muy accesibles, gran variedad, y dará la oportunidad de brindar un ingreso extra para quien quiera estar en el catálogo con lo que quiera vender”.

¿Qué encontrarás en “Reciclate”?

Desde ya, la descripción de las chicas es apasionante y muy atractiva. “En esta tienda encontrarás indumentaria para la mujer en todas sus edades: desde niñas, pasando por las teens y la más adulta. Por supuesto, el apartado de ropa de hombres también estará presente. ¡Y no nos olvidamos de los bebés y niños! Ellos también tendrán su espacio, que incluirá artículos esenciales para el momento del nacimiento y la primera infancia”, cuentan.

“La ropa deportiva, así como los diferentes accesorios tan útiles para hacer deporte, será obviamente uno de los ítems más buscados y habrá oportunidades únicas de compra”, siguen entusiasmadas.

Párrafo aparte merece la sección de objetos de decoración, como por ejemplo almohadones, mesas de apoyo, sillones pequeños, cuadros decorativos, adornos, seguramente será de las más visitadas. ¡Todo el mundo tiene ganas de hacer cambios, renovar ambientes, pero sin gastar mucho dinero!

¿Cuál fue la motivación para crear “Reciclate”?

“El espíritu del proyecto es concreto: que los mendocinos tengan por primera vez la posibilidad de vestirse y decorar accediendo a prendas y objetos de primera calidad, de marcas reconocidas… pero en modo ahorro. En la tienda se ofrecerán ítems de firmas cuya calidad ha sido comprobada por la trayectoria que poseen”, aclaran las emprendedoras.

Justamente por esto, las organizadoras hacen hincapié en que quienes quieran entrar a la página web ofreciendo prendas y objetos, deberán garantizar como requisito indispensable el óptimo estado de los mismos.

Una noticia trascendental

Se trata de una linda iniciativa solidaria que tienen las organizadoras: aliarse con diversas fundaciones mendocinas para que la feria tenga un costado solidario que puede llegar a ser hasta emocionante. "Pronto tendremos novedades y contaremos cuál es la idea, pero estamos seguras de que a muchos les encantará participar de ella", revelaron.

¿Por qué una feria virtual?

“En un principio la idea de la feria era realizarla de manera presencial, pero la llegada intempestiva de la pandemia de Covid-19 hizo que cambiáramos de idea y diéramos una vuelta de tuerca”.

“Justamente, este hecho nos permitió crear la primera feria de moda circular online. Picamos en punta, y al mismo tiempo cumplimos con los recaudos y precauciones que se disponen para este tiempo”, responden las chicas.

“Queremos recalcar este objetivo de la renovación, que nos parece muy importante. Participando de esta alternativa podrás vender y deshacerte de todas aquellas prendas y objetos que ya no usás, que ocupan lugar, que no son parte de tu vida… pero que al estar en buen estado pueden darle color, luz, alegría o servirle a la vida de otro. Nuestra propuesta es que la gente vaya abrazando el concepto y el espíritu de la moda circular y cuidar asi al medio ambiente”, cierran. .

Dato importante

En caso de que quieras tener un ingreso extra vendiendo tus prendas u objetos que ya no uses y obtener más información, tenés que contactarte vía e-mail a info.reciclateferia@gmail.com o por mensaje al Instagram @reciclate.feria.

¡No te pierdas esta oportunidad!