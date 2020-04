Otra grave amenaza a un médico: "Decidís vos o decido yo"

A pesar de los aplausos al personal de la salud, que gran parte de la sociedad realiza diariamente como muestra de apoyo, siguen apareciendo casos de graves amenazas a personas que trabajan en la primera línea de combate contra el coronavirus en Argentina. En este caso, y como suele suceder, con un mensaje anónimo, un médico que vive en Buenos Aires fue "invitado" a mudarse.

“Buscate otro lugar para vivir. Ponés en riesgo la vida de todos acá, decidís vos o decido yo. Gracias”, decía el cartel que encontró pegado en su puerta el urólogo Agustín D'Angelo, quien vive en un edificio de Barrio Norte, en la Ciudad de Buenos Aires.

El médico tiene 31 años y es oriundo de Entre Ríos, pero desde hace 13 años vive en Capital Federal, ya que estudió medicina en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Desde hace algunos años trabaja en el servicio de urología del hospital Durand, donde como suele ocurrir en los nosocomios, implementaron un protocolo de para afrontar la pandemia.

En diálogo con el diario Infobae, Agustín comentó que su sector no está en contacto con pacientes que tienen coronavirus. "Estoy para entender otro tipo de demandas que por más que haya una pandemia siguen existiendo”, aclaró.

Sobre la amenaza, asegura no tener idea de cuál de sus vecinos puede haber sido porque hace pocos meses viven en ese edificio y, salvo el encargado, nadie lo conoce.

“Al principio no iba a decir nada porque no quería preocupar a mi mamá, pero mi papá me insistió para que hiciera la denuncia", dijo Agustín quien se puso en contacto con la Asociación de Médicos Municipales y acompañado por el abogado Vadim Mischanchuk, radicó una denuncia penal por amenazas y discriminación contra los vecinos del inmueble.

“Siempre nos quejamos de que nos falta tiempo y, ahora que a mucha gente le sobra, hay personas que se ponen a hacer estas cosas. No sé si lo hacen con maldad, creo que es por una cuestión de ignorancia”, agrega el urólogo.

Este caso se suma a una larga lista de amenazas que sufrieron personas que trabajan en el ámbito de la salud en las últimas semanas. Si bien no es algo que ocurra solo en Argentina, es cierto que en el país se está repitiendo con una periodicidad que preocupa.