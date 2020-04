Puntanos esperan entrar a San Luis desde hace cuatro días

La orden irrestricta del gobierno de San Luis de blindar sus accesos y restringir severamente el ingreso de personas a esa provincia, hizo que un grupo de puntanos continúen varados y a la intemperie desde hace cuatro días sin asistencia oficial, esperando una autorización para volver a sus hogares.

Se trata de una situación que comenzó el domingo pasado, cuando el gobierno nacional autorizó los viajes internos para las personas que estuvieran varadas en una provincia que no fuera de su residencia. En ese marco, cientos de mendocinos que volvían a Mendoza quedaron retenidos durante horas en el límite de San Luis y Córdoba porque el Ejecutivo de la primera jurisdicción solicitaba un permiso que era tortuoso de conseguir.

Ahora le toca a un grupo de sanluiseños están retenidos desde hace cuatro días en el puesto de control de Justo Daract, a la espera de regresar a sus viviendas. “Esta noticia se tiene que hacer viral. Nos quedan unas horas, pero somos alrededor de 15 personas para ingresar en el puesto de Justo Daract esperando una respuesta”, publicó Juan Cruz Cortez en el perfil de Facebook “#VolverAcasa argentinos varados en el país”, que reúne las voces de aquellos que, por distintos motivos, no pueden continuar su viaje y son demorados.

“La mayoría de las personas estamos hace cuatro días sin refugio, sin comida sin recursos para seguir subsistiendo y lo peor es que son mayores con necesidades, desde médicas hacia otras. Necesitamos que esto se viralice para que llegue a mayores y podamos ejercer una solución para todos. No puede ser que no podamos entrar a nuestras propias casas porque el gobernador (Alberto Rodríguez Saá) no quiere”, advirtió en su posteo.

Según contó Cortez al portal El Chorrillero, hasta ayer a la noche no habían recibido respuestas por parte del Gobierno puntano, a la vez que permanecen a la intemperie sin comida ni asistencia médica. “Venimos de días de sufrimiento para muchas personas que lo único que querían era regresar a su casa”, sentenció.