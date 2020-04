Pasé y miré: en el metrotranvía no rige el distanciamiento social

No hay caso. Aunque no haya día que no se difunda intensamente y se comparta por todos los medios posibles la importancia de quedarse en casa como parte del aislamiento social, preventivo y obligatorio que establece la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional, sigue habiendo gente que no lo toma en serio o, en el mejor de los casos, no se da cuenta.

Quienes no violan la cuarentena porque deben salir a trabajar, o están dentro de las excepciones, también tienen obligaciones para con los demás en este contexto de cuidados preventivos. Y lo básico es mantener la distancia, por lo menos de un metro y medio.

Imágenes como la que compartimos aquí, que pertenece a un viaje en el metrotranvía, se han visto en otras oportunidades en este y otro medios de transporte. También aquí se impone la necesidad de más controles. Con el tapabocas de los pasajeros no alcanza.