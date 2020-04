La difícil situación de los protesistas dentales: "No tenemos cómo vivir"

Las medidas de aislamiento social que rigen en todo el país por la pandemia de coronavirus traen severas consecuencias negativas para amplios sectores laborales de la economía argentina y que dependen de sus tareas diarias para subsistir. Este es el caso de los protesistas dentales, cuya actividad se encuentra paralizada desde hace un mes y no tienen acceso a ninguno de los beneficios ofrecidos por el Gobierno nacional.

En ese marco, la Federación Argentina de Protesistas Dentales de Laboratorio elevó una nota al presidente Alberto Fernández explicando que "como consecuencia no deseada de la cuarentena dispuesta, se ha producido la paralización total de la actividad profesional y que permite el sustento diario a nuestras familias", debido a que "la actividad que realizamos depende absolutamente de la tarea y requerimientos de los odontólogos, estando restringido su accionar a las urgencias, y no se está iniciando ningún tipo de pedidos para confeccionar prótesis dentales y/o trabajos específicos de nuestra actividad".

Lorena Becerra, referente de la Federación en la provincia de Mendoza, señaló en conversación con MDZ que "desde el sector odontológico también han presentado notas pero tampoco logran resultados, ya que parece no haber iniciativa para flexibilizar las restricciones, lo cual nos afecta directamente porque si ellos no pueden trabajar, nosotros tampoco".

Al mismo tiempo, indicó que "la mayoría de los técnicos matriculados somos monotributistas y autónomos, y como no nos ingresa trabajo, no tenemos cómo vivir". En ese sentido, aclaró que "algunos monotributistas clase A y B están recibiendo el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), pero el resto no tenemos ningún tipo de beneficios".

Con los inconvenientes para ejercer sus actividades, los protesistas se enfrentan a otros graves problemas de raíz histórica, como la alta tasa de informalidad dado que muchos protesistas no están matriculados: "No tenemos un registro real de la cantidad de personas que trabajan como protesistas, por lo que estamos luchando desde hace mucho tiempo para lograr una ley de colegiatura y que haya mayor control de la matriculación", contó Becerra.

Además, los protesistas dentales corren muchos riesgos en situaciones fuera de la pandemia: "Trabajamos con materiales tóxicos y cancerígenos y no estamos incluidos dentro del sistema de salud. En Argentina y Sudamérica en general, no hay un control sanitario por parte de los ministerios de Salud sobre la técnica dental. Además los laboratorios dentales debieran cumplir con normas de bioseguridad estrictas que a veces no se respetan por la falta de controles".

Por el momento, aclaró Becerra, lo que más preocupa al sector es "el tiempo que se vaya a extender la cuarentena", dado que "si se flexibiliza paulatinamente la actividad para la odontología, lo último que va a estar autorizado es la prótesis dental". Al mismo tiempo, razonó que "teniendo en cuenta el caos económico, cuando la gente vaya al dentista será muy difícil que se haga una prótesis que le va a costar por encima de los 15.000 pesos".

Como forma de paliar momentáneamente la situación crítica del sector, la Federación Argentina de Protesistas Dentales de Laboratorio propuso al Gobierno nacional una serie de medidas económicas:

1) Se exima a los Técnicos Protesistas Dentales por lo que dure esta situación y por 180 días, de las siguientes obligaciones:

Pago del monotributo en todas sus categorías

Retenciones de ganancias e IVA, de aportes como autónomos, de aportes y contribuciones laborales para aquéllos Técnicos que sean empleadores.

Último anticipo del impuesto a las ganancias.

Prórroga de la obligación anual de presentación y pago de las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias y de bienes personales.

Pago de ingresos brutos en las jurisdicciones que corresponda.

2) Un subsidio compensatorio para los Técnicos Dentales monotributistas de las distintas categorías de la A en adelante y Responsable Inscripto para sostener las familias y la fuente laboral en los laboratorios, por el tiempo expresado de 180 días o hasta lo que dure la pandemia para poder subsistir sin quebrar por las deudas que se nos está generando y sin ingresos para afrontarlas.

3) Contemplar con una asignación salarial a todos los técnicos dentales empleados de los mismos laboratorios para evitar ser discontinuados de su labor.

4) Créditos blandos para sostener en funcionamiento los laboratorios y las compras de insumos para funcionar.

También se presentó un proyecto de protocolo de salud que garantiza la bioseguridad de los protesistas dentales una vez que le les permita ejercer sus actividades. "La intención es trabajar a conciencia para nosotros y nuestras familias", concluyó Becerra.