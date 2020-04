En vivo: asesoramiento legal en medio de la pandemia

View this post on Instagram

u2696ufe0f Asesoramiento legal Hoy a las 17hs- S.O.S. Live ud83dudd54u2063u2063u2063 ud83dudcac Sacate todas las dudas en la transmisiu00f3n en vivo u2063u2063u2063 Preparamos un segmento para que puedas asesorarte con abogados expertos en los temas mu00e1s candentes durante esta u00e9poca de cuarentena: cuestiones familiares, laborales y de saludu2063u2063u2063 u2063u2063u2063 u00bfCuu00e1les son mis derechos? u2063u2063u2063 u2714ufe0f u00bfLa ART cubre accidentes que puedan darse en el home office? u2063u2063u2063 u2714ufe0f Dejan de pagarme la cuota alimentaria u00bfQuu00e9 hago?u2063u2063u2063 Los chicos estu00e1n mu00e1s tiempo ahora conmigo u00bfPuedo aumentar la cuota?u2063u2063u2063 u00bfCu00f3mo hacemos con nuestros hijos para que puedan estar en contacto con los dos padres? u2063u2063u2063 u2714ufe0f u00bfCuu00e1l es la cobertura de las obras sociales o prepagas para la Covid -19?u2063u2063u2063 u2714ufe0f Como consecuencia de la crisis u00bfPueden verse disminuidos los servicios de salud de mi obra social o prepaga? u2063u2063u2063 u2714ufe0f u00bfPueden aumentar el precio de la prepaga? u2063u2063u2063 u2063u2063u2063 @jorgecaloirou2063 @armagnagueu2063 @paolaarcanau2063 @ernestolastra @capacitamendozau2063 @mdzradiou2063