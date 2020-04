Muerte por coronavirus en Malargüe: descartan contagio en Chile

Este martes en la mañana se informó que un hombre de 85 años falleció por coronavirus en Malargüe. El intendente de este departamento, Juan Manuel Ojeda, comentó que todavía no se sabe el nexo epidemiológico.

En diálogo con el programa "Sonría lo estamos filmando" en MDZ Radio, el jefe comunal contó que el paciente ingresó al hospital regional el sábado pasado y estuvo nueve días en terapia intensiva.

"Hasta el momento son dos los casos de coronavirus en Malargüe pero no tenemos el nexo epidemiológico. En teoría el hijo podría haber sido pero dio negativo. No hemos tenido nuevos casos de coronavirus, algo bueno dentro de lo malo".

También aclaró que circuló el audio de un médico que decía que se pudo haber contagiado en Chile: "Los datos no indican esto porque su familia no viajó en los últimos días a Chile. Se descarta el nexo epidemiológico en Chile y en teoría se le haría un nuevo análisis al médico para ver si no hay un falso negativo. En función de ese nuevo análisis podríamos identificar el nexo epidemiológico".

"El viernes dispuse el uso obligatorio de barbijos. Si los inspectores observan que en en algún comercio hay alguien que no tiene barbijo colocado, se multa al comercio. Necesitamos que todos ayuden". — Juan Manuel Ojeda (@Juanojeda84) April 13, 2020

El audio completo: