Varsavsky: "Es un error aislar a toda la población"

Martín Varsavsky es un reconocido empresario argentino que desde hace muchos años vive en España. En el año 2000 él se encargó de hacer una gran donación al Ministerio de Educación para el primer proyecto de edu.ar. La conexión a internet era algo novedoso y en ese entonces el dinero que depositó sirvió de mucho.

Con respecto al coronavirus y a la cuarentena obligatoria, Varsavsky fue entrevistado por Clarín y comenzó diciendo lo siguiente: "En España han muerto unas 16.000 personas, pero el 93% de los fallecidos fueron mayores de 65 años. O sea, hubo 1.067 muertos de menores de 65 años cuando en 2020 morirán unas 64.000 personas de menos de 65 años en toda España por otros motivos que no sean Covid".

Y agregó: "Estamos ante una epidemia que mata ancianos y si uno tiene menos de 60, es sano y no presenta antecedentes de una enfermedad, lo más probable es que se muera de otra cosa en los próximos años que de Covid en los próximos meses".

En Alemania, en Francia, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en todos esos países y muchos más los médicos dieron luz verde a las salidas aisladas de los niños. Por fin un político que se da cuenta del maltrato innecesario al que hemos sometidos a los niños españoles. https://t.co/OWWEam5WqL — Martin Varsavsky (@martinvars) April 12, 2020

"Se ha descubierto que por alguna razón, las mujeres se mueren bastante menos que los hombres. Y los chicos están a salvo. Es más peligroso para una persona de menos de 40 años ir en coche o moto que enfrentarse al Covid", manifestó el empresario.

Sobre el por qué hay más muertos en España e Italia, dijo: "Son países longevos y sufrieron más. Pero en esto de reunir y estudiar la información, no se sabe bien cuántos se han muerto de Covid y cuántos con Covid. El padre de un amigo mío falleció hace poco de coronavirus. Tenía 90 años y cáncer. Le vino el Covid y se murió. Pero sin Covid también se estaba muriendo".

Varsavsky siguió explicando su punto de vista desde otra perspectiva y habló sobre las decisiones que tomó el gobierno argentino: "Se anticipó con la cuarentena y eso puede tener un impacto. Pero sepamos que la muerte en la Argentina no viene sólo del Covid. La gente que vive del trabajo diario, la changa, no tendrá qué comer y se enfermará no del virus. Lo que se está haciendo contra el Covid, aislar a todos y no sólo a los ancianos, a mi juicio es un error".

"Hay que testear a todos los grupos, de todas las edades, de manera aleatoria y no sólo a los que presenten síntomas. Con suerte descubriremos que mucha gente está ya inmunizada", concluyó.