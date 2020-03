Se cortó la luz, ¿qué hago?

Los cortes de energía eléctrica, generalmente durante las épocas de calor, suelen ser un problema. Este jueves por la tarde, varias zonas del Gran Mendoza sufrieron una interrupción del servicio, pero acá te dejamos algunas recomendaciones que pueden servir.

Se cortó la luz y no veo nada

Buscá algún instrumento que ilumine. No entres en pánico. Ahora, todos los celulares tienen linterna lo que facilita la tarea. Si no es una linterna, tenés que recurrir a velas, pero nunca los descuides. Llevalos con vos mientras vas de habitación en habitación. Asegurate de que la vela esté bien firme dentro del candelabro o cualquier otro objeto que la sostenga.

Apagá todos los electrodomésticos

Una vez que cuentes con una fuente de luz alternativa, apagá todos los electrodomésticos no esenciales que estaban prendidos: televisores, computadoras, equipos de música y acondicionadores de aire ya que podrían dañarse al volver la luz. Dejá la heladera encendidas y mantenela cerrada.

Determiná el alcance del corte

Fijate en la vereda de enfrente y la casa del vecino para saber si a ellos también se les cortó la luz. Si el problema es únicamente en tu casa, llamá a la compañía de electricidad luego de verificar que todos los interruptores estén en la posición correcta.

Utilizá tu auto

Si no tenés una radio que funcione a pila, siempre podés usar la radio de tu auto para enterarte de las últimas noticias con respecto al alcance y la duración del corte. Si tu celular ya no tiene batería, también podés conectarlo al auto para recargarla. Pero no exijas demasiado al vehículo, se puede quedar sin batería.

¿Cómo prepararte para un corte de luz?

Colocá jarras de plástico con agua en los espacios libres en el freezer o congelador (dejá espacio suficiente para que el hielo se expanda). Si se produce un apagón, el hielo mantendrá la comida en buen estado por más tiempo. Con el mismo propósito, colocá una o más jarras de hielo en la heladera.

Si es automático, aprendé a abrir manualmente el portón del garaje.

Tené en tu casa un teléfono con cable, aunque lo archives en un cajón o en un armario. Los teléfonos inalámbricos no funcionarán si se corta la luz. Con respecto al celular, conseguí un cable que te permita usarlo y cargarlo desde el auto.

Durante períodos de probables cortes de luz, procurá siempre tener el tanque de combustible del auto lo más lleno posible ya que si se corta la energía, las estaciones de servicio no podrán proveer combustible.

Considerá la posibilidad de comprar un generador y de tener a mano combustible para alimentarlo. Pero nunca lo operes dentro de la casa. Los gases pueden ser peligrosos. Ubicalo en la entrada o en una cochera.

Tené a mano los instrumentos necesarios en casos de corte de luz. Asegurate de que todos sepan dónde están.

Incluí: