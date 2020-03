La insólita práctica que une las gomitas con el placer sexual femenino

Las gomitas, ese tipo de golosina que suele gustarnos a casi todos por sus formas y sus colores, además de su dulzura tan particular, se están usando para otra función que no es comerlas y tiene que ver con el placer sexual, especialmente el femenino.

Los panditas, se ocupan de 2 formas en las relaciones sexuales,

1 introduces 1 o más panditas en la vagina, he intentaad sacarlos con la lengua.

2 te pones lubricante en el pene y pones varios panditas al rededor te colocas el condón y empieza la diversión, aclaro son juegos — ARTHURBAR (@ARTHURBAR6) December 9, 2019

Es que a través de las redes sociales muchos usuarios aseguran que las gomitas o "panditas", como les llaman a las que tienen forma de oso, son utilizadas para introducirlas en las vaginas de las mujeres y, de esa manera, estimular el placer sexual ante una nueva sensación

Esta peligrosa tendencia no sólo demuestra la falta de educación sexual integral si no también pone un alerta que no deberíamos obviar, ya que podrían quedar pegadas a las paredes de la vagina ocasionando una infección vaginal, y en el peor de los casos: la infertilidad.

Otra decía que con panditas en la vagina o en el pene para que se derrita mientras follan, aparte de la infección eso va a quedar pegajoso y ps no wacala https://t.co/v8qn2p8McP — Divin4P3nd3j4uD83EuDD84 (@westangayraight) December 13, 2019

Un especialista en la materia, el doctor Eduardo Vilchis, indicó: "El producto puede quedar adherido al fondo de la vagina y es difícil que salga solo" y agregó que "los altos niveles de glucosa de las gomitas podrían provocar fuertes infecciones cuyos dolores no son fáciles de aliviar. Estas infecciones pueden llegar al útero o a las trompas de Falopio y causar abscesos o infertilidad".