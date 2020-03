Se reaviva el debate por el aborto: la opinión de dos referentes

Con el anuncio del presidente Alberto Fernández que enviará al Congreso un nuevo proyecto para la despenalización y legalización del aborto en la Argentina, se reaviva uno de los debates más trascendentes de los últimos años en la sociedad argentina, con posturas a favor y en contra que abarcan cuestiones filosóficas, éticas, religiosas y de género.

La discusión sobre el aborto tuvo mayor impacto social en los últimos tres años gracias al impulso por parte de organizaciones feministas y de derechos humanos, que reclaman la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) que hoy solo es aceptada en casos excepcionales contemplados por la legislación argentina, lo que causó el rechazo de grupos antiaborto que reclaman el "respeto" por la vida del "niño por nacer".

El punto culmen del debate ocurrió en 2018, cuando el entonces presidente Mauricio Macri habilitó una discusión abierta en el Congreso para tratar el proyecto de ley de la legalización del aborto, que si bien logró media sanción en Diputados contó con el rechazo en la Cámara de Senadores.

“El aborto sucede. Es un hecho. Y es solo esa hipocresía, que a veces nos atrapa, la que nos hace caer en un debate como este”. El presidente @alferdez durante la apertura de sesiones ordinarias. #AsambleaLegislativa2020 pic.twitter.com/2gpHY2zSrV — Casa Rosada (@CasaRosada) March 1, 2020

En en programa No tan millennials, de MDZ Radio, se llevó adelante una ronda de debate sobre el aborto con dos referentes en veredas opuestas: Celeste Mac Dougall, integrante de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y Roberto Castellano, presidente de la ONG ProVida.

Mac Dougall tomó la iniciativa al señalar que "estamos en un contexto muy auspicioso y positivo" para la legalización del aborto, y consideró oportunas las palabras del presidente Alberto Fernández al hablar "de las decisiones libres y autónomas de las mujeres, de la no penalización y de la salud pública".

"No conocemos nada de la letra de la ley, no fuimos convocadas a su elaboración. Suponemos que garantiza el derecho al aborto aunque queremos ver qué tipo de proyecto presenta el Ejecutivo", reconoció la referente proaborto y marcó las diferencias entre Fernández y su antecesor Mauricio Macri: "No es lo mismo cuando Macri dijo que habilita el debate que Fernández, que dijo estar de acuerdo y que la penalización no sirve".

Por su parte, Castellanos fue enfático en su rechazo al proyecto de legalización de la IVE: "El derecho a matar a los hijos no existe en las leyes argentinas. La garantía irrestricta a la vida humana está en la Constitución Nacional y su reforma de 1994, donde incorporó los tratados internacionales, sobre todo la Convención de los Derechos del Niño y el Pacto de San José de Costa Rica, que obliga a proteger la vida humana en todas sus etapas, desde la concepción. E incluso en la reforma del Código Civil de 2015, en cuyo artículo 19 se establece que el comienzo de la persona humana es desde la concepción. Y en Argentina no existe pena de muerte".

Así mismo, el presidente de ProVida señaló que "el aborto es un genocidio para cronificar la pobreza y evitar que los que están excluidos del sistema se reproduzcan" y llevó sus argumentaciones al terreno político y económico: "Quieren eliminar la pobreza convenciendo a las madres que es un derecho matar a sus hijos para reducir el déficit fiscal. La Asignación Universal por Hijo se paga desde el tercer mes de embarazo hasta los 18 años de edad, a cuatro millones de personas. Una dosis de misoprostol equivale a un mes de AUH".

En cuanto al plebiscito ciudadano que propone el ex gobernador mendocino y actual diputado nacional Alfredo Cornejo, Mac Dougall lo rechazó de plano: "Le diría a los diputados que hagan su trabajo. Vos no podés plebiscitar derechos. Los derechos humanos se garantizan".

