¿Es recomendable cancelar un viaje por el coronavirus?

El coronavirus tiene en alerta a todo el mundo. Argentina y Chile se sumaron con casos positivos. Por lo tanto, los países han tomado algunas precauciones al respecto: ciudades en cuarentenas, transporte público suspendido, entre otras. Pero, en este contexto, ¿es recomendable viajar en este momento?

Desde la Federeación Argentina de Empresas de Viajes y Turismos indican que las personas que tengan viajes programados a ciudades afectadas por el virus se contacten con su agente de viajes para la reprogramar el mismo. Esto puede variar, ya que no todas las aerolíneas y los hoteles son lo mismo.

Los que necesiten viajar a China y no puedan posponerlo, se les recomienda que se laven las manos con jabón cada 20 segundos al llegar al país. También pueden utilizar jabón en gel para higienizarse, pero el mismo tendrá que tener 60% de alcohol. Igualmente piden no viajar a China, Italia, Japón, Irán y Hong Kong.

Lautaro de Vedia, ex presidente de la Sociedad Argentina de infectología, en diálogo con Infobae manifestó que "si es eficaz o no la medida de restringir los viajes es el gran desafío. No podemos decir que no se deba viajar en avión. No hay elementos hoy para decir que nadie viaje. Por supuesto, si alguien me dice que tiene pensado ir a China yo le digo que no, si tiene pensado ir al Norte de Italia, hoy también le digo que no. Pero por el momento no hay otra limitación”.

Los aviones cuentan con un sistema de filtrado y regeneración de aire que los hacen más seguros que algunos lugares públicos. Desde las distintas agencias recomiendan evitar las ciudades en cuestión y recomiendan algunos consejos para evitar contagios en el avión.

Por otro lado, el viernes pasado, el gobierno de Estados Unidos le recomendó a sus ciudadanos que no viajen al Norte de Italia, ya que existe una “propagación comunitaria sostenida”.