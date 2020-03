Científico argentino: "Por el coronavirus no debería pararse totalmente el planeta"

El reconocido virólogo Pablo Goldschmidt, que vive en Monaco, se refirió al coronavirus y aseguró que "este tipo de enfermedades no merecen que el planeta esté en un estado de parate total". El científico vive en Francia hace 40 años y se encarga de la lucha contral el pánico a los virus.

Goldschmidt habló con Infobae y relató como vive el día a día en Monaco: “Estamos todos encerrados. Hay drones en Niza que le hacen multas a la gente desde el aire. Mire donde llegó este control. Hay que leer a Hannah Arendt, mirar cómo fueron los orígenes del totalitarismo. Cuando alguien le mete miedo al pueblo, hace lo que quiere con él…”.

Él mismo sostiene que hay mucha paranoia con respecto al coronavirus: "Este tipo de enfermedades no merecen que el planeta esté en un estado de parate total, salvo que haya predicciones que sean realistas. Anteanoche, Ferguson, profesor que hizo el modelo de las curvas que se achatan, dijo que la proyección que hicieron debía ser masivamente disminuida -tal la palabra que usó en inglés- con respecto a las cifras de muertes".

Y agregó: "Para los Estados Unidos él proyectó con su modelo, que todo el mundo está utilizando en este momento sin siquiera cuestionarlo, 2.200.000 fallecimientos; y 500 mil en el Reino Unido si no se tomaban las medidas de achatar la curva y todo lo que significaba eso. Ahora dice que no, que las predicciones no parecen ser exactas. Lo mismo que sucedió con el H1N1. Predijeron muchísimas menos muertes ahora, siempre que se mantengan las medidas de cierre como las que tomaron los gobiernos. Las estimaciones son mucho más bajas".

El científico continuó explicando y hablando del miedo que hay en la sociedad y de la información falsa: "Usted va al hospital y si muere por un infarto, dirán que murió por el virus. El problema es que ahora se mezcla todo. Una persona que llegue por una tentativa de suicidio y que se tomó un remedio por estar resfriada, murió por el virus.

Por otro lado, analizó el sistema de salud de Italia: "El problema ahí es mucho más serio y necesita un análisis aparte. Allí la mortalidad es muy alta, y la gente está cantando el himno, pero no sabe que desde hace 25 años cierran camas y no crean cargos de médicos. Y mucho menos, médicos de terapia intensiva que trabajen en los hospitales. Lo que esto habla es que no es sólo el virus. Hay 75 mil personas diagnosticadas y 7400 muertos, el 9 por ciento de muertos. Algo significa".

"El año pasado, en los Estados Unidos hubo 460 mil personas con neumonía, en terapia. Este año no se si va a haber 100 mil. La cosa no es así. La gente corre al hospital por cualquier cosa. A los pacientes les ponen máscaras de oxígeno, y sobre 100 ancianos, en un geriátrico del sur de Roma murieron 11 en una mañana. ¿Los mató el virus? Quizás estaban con el corona. Pero, ¿qué hubiera pasado si los atendían correctamente? ¡No tenían ni procedimientos! En China, al principio la mortalidad era del 9 por ciento, y ahora están en el uno. En Italia están en el 9, pero está bajando porque están aprendiendo a trabajar. Que están aprendiendo significa que no los formaron, que no había infraestructura", concluyó Pablo Goldschmidt sobre que hay que estar más tranquilos.