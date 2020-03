Aerolíneas Argentinas suspende todos sus vuelos hasta el 13 de abril

El Gobierno nacional tomó la decisión de que Aerolíneas Argentinas suspenda todos sus vuelos de cabotaje hasta el 13 de abril, misma fecha que analizan para extender la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus.

La medida fue confirmada por fuentes del sector a MDZ, y se espera que en breve se publique un comunicado precisando los detalles. En principio, el personal de Aerolíneas Argentinas no estará presente en los aeropuertos por los próximos dos días.

La decisión del Gobierno nacional fue que Aerolíneas Argentinas no realice más, desde mañana, los vuelos especiales a distintas ciudades el interior del país en los que llevaba sobre todo a los argentinos que llegaban a Ezeiza, luego de haber quedado varados en el exterior por las restricciones impuestas para evitar la propagación del coronavirus, informaron fuentes de la compañía.



Una resolución del Ministerio de Transporte de la Nación, había cancelado todos los vuelos de cabotaje entre el 19 y el 31 de marzo y se instruía a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), a “establecer las excepciones por razones de carácter sanitario y/o humanitario y/o necesarias para el cumplimiento de tareas esenciales en el marco de la emergencia decretada”.



En ese marco, Aerolíneas Argentinas había programado un vuelo diario entre Buenos Aires y Córdoba, Iguazú, Mendoza, Neuquén, Río Gallegos, Tucumán y Ushuaia, así como también 3 vuelos semanales a Trelew y 4 vuelos a Comodoro Rivadavia.



No obstante, ahora por decisión del Gobierno nacional, se resolvió cancelar todo este tipo de operaciones, porque “hay que reducir a su mínima expresión la circulación de personas, asegurando de esta manera el cumplimiento de las medidas sanitarias”, indicaron voceros de Aerolíneas.



Explicaron que estarán exceptuadas de esta medida, “aquellas operaciones aéreas destinadas a la provisión de medicamentos, insumos y emergencias”.



La fuente consignó, además, que se puso en contacto con los pasajeros para que tomen conocimiento de la cancelación de los servicios y eviten así concurrir a Aeroparque a partir de mañana, ya que no habrá operaciones.