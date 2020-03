Playstation: estos serían los juegos gratis de abril

El mes de marzo está por terminar y eso significa que los fanáticos de Playstation esperan con ansias la confirmación de cuáles serán los títulos gratuitos del mes de abril para el sistema por suscripción Playstation Plus.

Este mes los usuarios deberán esperar un poco más para conocer los títulos, esto debido al calendario interno de Sony, que lamentablemente hará su anuncio el próximo 1 de abril de 2020.

Si bien es incierto el nombre de cada juego, hay ciertos detalles que pueden llegar a darnos pistas: como el PSN Store y sus ofertas. Suele ser una costumbre que cuando un juego tiene grandes descuento, luego sume chances de aparecer en el siguiente mes como un juego gratuito.

En fin, estos serían los posibles juegos gratis de PS Plus para abril

Doom (2016)

Sin lugar a dudas Doom es y será uno de los mejores shooters de 2016. El título de Id Software es uno de los grandes favoritos para obtener su lugar en Playstation Plus. Sus posibilidad aumentaron luego de que Doom Eternal saliera al mercado, lo que daría una perfecta oportunidad para captar nuevos y potenciales jugadores de Eternal.

Watch Dogs / Watch Dogs 2

Ubisoft continúa con sus esfuerzos de mantener la visibilidad de esta franquicia. Recientemente ha regalado Watch Dogs a través de Epic Games Store, lo que podría significar que también que sea posible su arribo a PSPlus en abril.

Horizon Zero Dawn

Este título post-apocaliptico siempre fue un favorito para ingresar a Playstation Plus. Uno de los mejores juegos de Playstation 4 de los últimos años le daría la posibilidad de la gratuidad a todos aquellos que no han podido jugarlo.

Injustice 2

El título de lucha está con descuento del 35% base y un 35% extra para los usuarios de PS Plus, por otra parte su primer juego ya estuvo gratis en 2014, lo que le da grandes oportunidades de aparecer el próximo mes.

Recordemos que durante el mes de marzo los juegos liberdos por el servicio PS Plus fueron excelentes: Shadow Of The Colossus y Sonic Forces. Si todavía no los adquiriste, te quedan algunos días para hacerlo.