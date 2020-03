El dramático pedido de rescate de los argentinos varados en Cuzco y Perú

"Hola, somos argentinos y estamos varados en Cuzco". Con esa frase se identifican los más de 350 turistas argentinos que están aislados e inmovilizados en la ciudad peruana de Cuzco, junto a otros cientos de connacionales 'atrapados' en Lima y otros rincones de Perú, a raíz del cierre de fronteras en la Argentina y las severas restricciones impuestas por la administración peruana para detener el avance del coronavirus.

La pandemia del Covid-19, que ya superó los 200.000 infectados y las 8.000 muertes en todo el mundo, causó que la mayoría de los países sudamericanos impusieran severas medidas para frenar los contagios de esa enfermedad, incluyendo la prohibición de ingreso a sus territorios y la inmovilización de sus poblaciones. Perú no fue ajeno y, entre otras cuestiones, ingresó a la fase 3 de contención e impuso el estado nacional de emergencia y aislamiento social que incluye toques de queda y militarización de sus calles.

Dada la paralización en Perú y las drásticas medidas adoptadas en la Argentina, más de 1.700 turistas argentinos están varados en el país inca con mínimas chances de retornar en las próximas horas, ya que si bien ambos países están en tratativas para destrabar vuelos de rescate que permitan la repatriación de los argentinos, las negociaciones aún no han finalizado y la incertidumbre crece con el paso de las horas.

En ese sentido, los afectados denuncian que la Cancillería argentina, a través de su embajada en Lima, no ofrece respuestas respecto a los vuelos de rescate que anunció el Gobierno nacional para los connacionales varados en ese país sudamericano. "El aeropuerto (de Lima) no está cerrado, vemos como salen aviones hacia Chile, Israel y otras partes del mundo, menos a la Argentina", aseguró una de las turistas varadas.

"No se puede comprar boletos por internet, tampoco se puede acceder al aeropuerto si no tenés un boarding pass para las siguientes dos horas. Las agencias no te atienden el teléfono. Y no tenemos a nadie que nos diga cómo vamos a vivir esta cuarentena acá, porque hay muchos argentinos que se quedaron sin hospedaje y muchos alojamientos se están aprovechando de la situación. No sabemos cómo vamos a seguir adelante sin respuestas por parte de la Argentina ni de Perú", describieron con angustia dos jóvenes argentinas varadas.

"Soy portador de una leucemia y he sido sometido a varios tratamientos, por lo que estoy más propenso a tener problemas de contagio. Por eso pido una pronta solución a ver si pueden considerar mi caso como una situación especial", señaló un argentino que integra los grupos de riesgo del coronavirus.

"Todos nos dicen que nos movilicemos a Lima por vía terrestre, pero es imposible por los toques de queda", aseguró otra varada en Cuzco.

"Necesitamos hacer la cuarentena en nuestro país. El Presidente ayer (por el martes) nos prometió que nos iba a dar algo en 24 horas. Sabemos que están trabajando pero aún no tenemos ninguna certeza sobre cuándo podremos regresar", señaló un joven en relación a las demoradas negociaciones del gobierno de Alberto Fernández.