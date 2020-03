Coronanvirus en primera persona: así lo vive este mendocino infectado en Francia

Nahuel nació hace 25 años en Godoy Cruz, concretamente en Villa Hipódromo. Es un joven estudiante de medicina de la Universidad Nacional de Cuyo que está en Francia desde el 28 de diciembre de 2019 haciendo una parte de su carrera, y que al mismo tiempo trabaja de enfermero en Lyon para solventar sus gastos. Vive con su novia, también estudiante de medicina, y tiene un lindo grupo de amigos.

Esta historia, que se repite en varios chicos y chicas que realizan intercambios educativos o que se aventuran para tener una experiencia enriquecedora en otras latitudes, tiene una particularidad que hoy transforma Nahuel en protagonista del momento: se ha contagiado de coronavirus.

“En mi trabajo, cada enfermero tiene asignado su pasillo con sus pacientes. Yo terminé mis rondas el sábado 7 de marzo, y me puse a ayudar a un compañero para poder ir a comer antes. Me contagié porque uno de sus pacientes era un caso sospechoso de coronavirus. Ya le habían hecho el test, pero todavía no tenía los resultados”, comienza relatando el godoycruceño.

Nahuel junto a un colega francés, Edouard.

“El domingo 8 de marzo ya habían trasladado al paciente al hospital indicado para su tratamiento, pero yo el miércoles 11 ya comencé con picazón en la garganta”, sigue Nahuel.

“Como yo había tomado contacto con este enfermo, ya tenía las alertas personales correspondientes. El jueves 12 de marzo el dolor se intensificó y casi no podía tragar, aunque no había aparecido ni la tos, ni la fiebre, ni los dolores musculares. Igualmente yo ya me había puesto en aislamiento en mi casa y estaba con seguimiento. El viernes 13 de marzo comenzó el dolor muscular y se sumó al de garganta”.

“El sábado y el domingo (14 y 15 de marzo) fueron los peores días en cuanto al dolor muscular: de hecho el sábado apareció la fiebre y fui al hospital. Me dijeron que como no tenía tos y no me faltaba el aire, podía tener la enfermedad pero no grave, por lo cual me confirmaron que debía aislarme en casa. Me medicaron contra el dolor, me hicieron el test y luego me llamaron comunicándome que dio positivo y que debía estar confinado sí o sí”, siguió contando Ríos.

“Si bien los síntomas son parecidos a la gripe común, yo no recuerdo haber tenido una tan fuerte. Yo no soy de enfermarme mucho, pero me pasé tres días en la cama sin poder moverme, con mucho dolor muscular. Es lo que se denomina mialgia, pero obvio no producida por el ejercicio físico o el esfuerzo”, especifica.

“Hoy -jueves 19 de marzo- ya me siento mejor, no tengo fiebre ni dolor muscular, y en la mañana ya se fue el dolor de garganta. Sin embargo, ahora tengo tos. Me agarran ataques de tos, es como que se va una cosa y llega otra. Pero me siento mucho mejor, y ya puedo estar levantado. Pero sobre todo el domingo pasado, la pasé bastante mal”, asegura Nahuel.

En la charla, Nahuel cuenta como cumple con el aislamiento, hasta cuando en principio debe cumplir y cuándo probablemente le darán el alta, cómo interactúa con su novia y cómo fue el momento en que le contó a su familia en Mendoza su diagnóstico.

Escuchá la entrevista completa acá: