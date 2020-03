No hay evidencia de que el ibuprofeno potencie el coronavirus

Hace varios días circula en WhatsApp un mensaje que indica que tomar antiinflamatorios como el ibuprofeno aumenta las probabilidades de desarrollar los síntomas más graves del coronavirus. "Hace que la infección se desarrolle más rápido y que el virus se potencie 5 o más veces", asegura la cadena. El sitio Chequeado investigó la veracidad de estas afirmaciones y llegó a la conclusión de que son insostenibles porque "no existe evidencia científica que lo demuestre ni lo descarte".

La cadena asegura que “los casos graves de jóvenes son pacientes que han tomado antiinflamatorios al comienzo de la enfermedad". Y agrega: "Hay que evitar la aspirina, ibuprofeno, Naproxeno, Voltarene (diclofenaco), etc., porque favorecen las formas graves. Solo se debe tomar Paracetamol”.

El mensaje asegura que esto es “un anuncio del ministerio de sanidad”, aunque no menciona de qué provincia o país, y que esa información fue remitida por “la Jefa de Urgencias de mi hospital” sin aclarar de qué lugar. Además, manifiesta que “en Francia 4 casos graves de jóvenes sin patología previa tienen en común la toma de ibuprofeno. Por lo visto hace que la infección se desarrolle mucho más rápido”.

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sostuvo que no existen evidencias probadas de que el uso de antiinflamatorios como el ibuprofeno pueda agravar la salud de pacientes con COVID-19. Sin embargo, recomendaron el uso de paracetamol.

“Nuestros expertos están investigando esto para poder dar futuras pautas, pero mientras tanto recomendamos usar paracetamol y no ibuprofeno”, señaló el portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, según consignó la Agencia EFE.

Nuevamente una fake news que está circulando! Ibuprofeno aumenta la virulencia de corona virus. Por favor difundamos buena información como profesionales!

Esto por supuesto no está demostrado y es un fake. pic.twitter.com/zek21wK7E9 — Andres S. Kohan uD83CuDDE6uD83CuDDF7MD (@KohanAndres) March 18, 2020

El Ministerio de Salud de la Nación, por su parte, recomienda no automedicarse y, en caso de presentar síntomas, consultar con los teléfonos de atención disponibles (a nivel nacional se puede contactar al 0800-222-1002, del Ministerio de Salud nacional; en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está disponible la línea 107 y en la Provincia de Buenos Aires, el 148).

En este sentido, la médica pediatra de la Universidad Nacional de La Plata Mariana Roche explicó que “ante virus desconocidos, se recomienda no dar AINEs (fármacos antiinflamatorios no esteroideos), como son el ibuprofeno y la aspirina. Y, por eso, se recomienda paracetamol. Porque a veces, en un porcentaje muy bajo, produce el síndrome de Reye, que es una descompensación producida por los AINEs”.

El mensaje viral cita una advertencia del Ministerio de Salud de Francia, que señala en un reporte del 14 de marzo que “se han notificado eventos adversos graves relacionados con el uso de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) en pacientes con COVID19, casos posibles o confirmados”.

No obstante, posteriormente la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) informó que “no existe ningún dato actualmente que permita afirmar un agravamiento de la infección por COVID-19 con el ibuprofeno u otros antiinflamatorios no esteroideos”, y advirtió que “no hay razones para que los pacientes que estén en tratamiento crónico con estos medicamentos los interrumpan”.

En el mismo sentido, especialistas indican que aún no existen pruebas suficientes para determinar que el ibuprofeno puede agravar la salud de los pacientes ni aumentar la mortalidad.