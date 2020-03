Compras por tandas y presencia policial en un supermercado mayorista

A pesar de las recomendaciones, los mendocinos se siguen agolpando en los supermercados con objetivo de acumular mercadería ante la posibilidad de que el Gobierno nacional disponga una cuarentena general en todo el país en los próximos días.

Esta mañana, en el supermercado mayorista Oscar David tuvieron que tomar medidas para organizar el ingreso al lugar, que comenzó a realizarse por tandas ante la gran cantidad de gente que se agolpó en el supermercado con la intención de "stockearse".

Los dueños del conocido mayorista debieron llamar a la policía para que ayuden a coordinar el ingreso de la gente, que se encontraba haciendo fila desde las 6 de la mañana.

En diálogo con MDZ, Hernán David explicó las medidas de emergencia que debieron tomar durante la mañana del lunes. "Se dispuso que la gente ingrese por tandas. Les pedimos que tengan tranquilidad y paciencia. No vamos a cerrar y hay mercadería", indicó David.

En este sentido, el empresario se lamentó de que la gente esté yendo al supermercado con niños y adultos mayores. "Traen a los niños y viene gente mayor. Están haciendo todo al revés de lo que recomendó el gobierno", se quejó el empresario.

"Necesitamos la colaboración de la gente. Mercadería hay y se mantienen los mismos precios. Si hay faltante de algo es porque no alcanzamos a reponer. Les pedimos paciencia", agregó el empresario.

Por último, David señaló que la gente "está viniendo desde las 6 de la mañana para hacer fila" y resaltó que lo que la mayoría se lleva "productos no perecederos y artículos de limpieza". "El negocio va a estar siempre abierto. No se va a cerrar y no hay limitaciones para las compras. Sólo con el alcohol se limita a un pack por familia. Vamos a vender todo el stock que tengamos. Hay que mantener la calma", cerró el empresario.