Un infectólogo asegura que el Covid-19 podría desaparecer solo

Daniel Stamboulian, Profesor Emérito de Infectología de la Facultad de Medicina de la UCES y Voluntary Profesor of Medicine of the University of Miami, indicó que el coronavirus podría desaparecer solo con el tiempo y comparó el Covid-19 con el SARS.

El Síndrome respiratorio agudo grave (SARS) fue una enfermedad que apareció en China en el año 2002 y se propagó en el mundo en algunos meses. Este virus se transmitía mediante la saliva y se daba cuando una persona tosía, estornudaba o hablaba. Los síntomas también incluían la fiebre, el dolor de cabeza y las dificultades para respirar. Nunca se descubrió una vacuna y en el 2003 dejaron de registrarse casos.

Daniel Stamboulian habló con Infobae y explicó lo siguiente: “Lo que es importante tener presente, es que cuando una enfermedad se declara pandémica, significa que pasa por distintos continentes. Empezó en China y luego vimos que se expandió por Europa, sobre todo Italia, en Corea del Sur, Irán y también llegó al continente americano”.

El infectólogo continúo: “El coronavirus es un virus respiratorio habitualmente benigno que se ve en animales y humanos pero que en algún momento se transforma en un virus bastante problemático como ocurrió con el SARS en 2003”.

Realizando una comparación con el SARS, Stamboulian, dijo: "En el 2003 con el SARS estábamos preocupados lo que pasaba en algunos países de Europa y de pronto apareció un número importante de casos en América, sobre todo en Canadá. Y allí aprendimos qué cosas son importantes para disminuir la posibilidad de la transmisión del coronavirus. Por ejemplo, los canadienses le daban mucha importancia al lavado de manos. Ellos hicieron una investigación de cuál es el porcentaje de gente por ejemplo en Toronto que se lavaba las manos.

Sobre si el Covid-19 se seguirá expandiendo, comentó: "Esta disminución que se observa en China a mí me lleva a entusiasmarme un poco, respecto a lo que pasó con el SARS. El SARS, después de un año, sólo se fue. Estos virus mutan para ser agresivos, pero mutan también para ser benignos. Yo tengo la esperanza de que no pase mucho tiempo para tener un coronavirus no agresivo".