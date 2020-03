Le dieron el alta al primer caso de coronavirus del país

Ariel de 43 años estuvo entre el 19 y 29 de febrero en el Norte de Italia, entre varias ciudades, Milán. Allí contrajo coronavirus y regresó a Argentina, su país de residencia. Luego, el 3 de marzo se confirmó que era positivo y fue aislado. Este jueves, le dieron el alta.

Las autoridades del Sanatorio Agote de Recoleta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) señalaron que tras once días internado y aislado, se recuperó.

Ayer, Ariel contó cómo vivía sus días, alejado de todos sus seres queridos y comunicándose con su familia a través de videollamadas: “Me levanto bien todos los días, no tengo fiebre, me hacen los controles, me alimento bien. No tengo el sushi, pero no pasa nada. Acá me controlan cada 3 horas”.

Nuevo coronavirus COVID-19



Saber para prevenir. Compartimos información sobre cuidados, medidas de prevención, síntomas y recomendaciones.



+ info: https://t.co/ATNfSR80dr pic.twitter.com/nxrjIgaW08 — Ministerio de Salud de la Nación (@msalnacion) March 11, 2020

Y amplió en el programa de radio conducido por Jonatan Viale en Radio La Red: “Me siento muy bien desde el primer momento que llegué. Estuve con fiebre la primera noche y después se me fue. Ahora estoy en perfecto estado de salud. La estoy pasando bien y no siento nada. Estoy perfecto”.