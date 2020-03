Insólito: la exclusiva web de citas para hombres con penes pequeños

La idea es simple: "Conectar a los que tienen un pene más pequeño con los que prefieren uno". Esa es la misión de de 'dinky One', el flamante sitio web de citas que está íntegramente abocado a aquellos que posean un pene de tamaño por debajo de lo normal y a quienes busquen un hombre con esa característica.

La plataforma, sin dudas, se aleja del prejuicio generalizado de que todo lo grande siempre es mejor y tiene en cuenta no solo a los hombres que debido al tamaño de su pene no logran encuentros sexuales frecuentes, si no también a las personas que prefieren un talle "Small".

El sitio es totalmente gratuito para personas de todos los sexos y géneros: el único requisito es que los penes de los hombres sean más pequeños que el promedio erecto que es de aproximadamente 14 centímetros.

Delineando la inspiración detrás de 'dinky ONE', el sitio web dice: "Los medios e Internet están presionando cada vez más a los hombres para que cumplan con ciertos estándares, ya sea la imagen corporal o el tamaño del pene. La imagen corporal generalmente está bajo su control, pero el tamaño del pene no, a menos que se someta a una cirugía".

la portada del sitio

"Además, Internet está repleto de afirmaciones falsas y productos para aumentar el tamaño del pene. Muchos hombres jóvenes ahora piensan que necesitas un pene de 25 centímetros para satisfacer a tu pareja. Este no es el caso y nuestro sitio de citas está aquí para normalizar el situación".

Desde su lanzamiento, casi 28.000 personas se han unido al sitio, y alrededor del 27% de ellas se identifican como mujeres, según Pink News. De hecho, el sitio también es para las personas que prefieren una pareja con un pene pequeño, lo que puede ser por varias razones.

Al respecto, el sitio web de 'dinky ONE' afirma: "Así como hay hombres que son más pequeños que el promedio, hay mujeres que también son más pequeñas que el promedio. A menudo pueden encontrar dolorosas las relaciones sexuales. También hay mujeres que tienen un interés fetichista en los chicos pequeños, a menudo ellos juegan un papel dominante".