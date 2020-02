¡Anotá! Éstos son los consejos para sobrevivir a los grupos de Whatsapp

Whatsapp es una de las aplicaciones más importante del mundo y desde su inicio ha ayudado a la democratización de la comunicación gracias a que la misma es totalmente gratuita.

Pero no todo es color de rosa en ésta aplicación ya que muchos de sus usuarios se han quejado constantemente de los famosos grupos que a más de uno en reiterativas ocasiones le han despertado un dolor de cabeza. Sin embargo para otros éstos avances en la comunicación han ayudado para organizar y solucionar algunas de las situaciones cotidianas de la vida.

Los grupos, en los que varias personas estamos metidas para interactuar a la vez, son buen ejemplo de ello. A veces son muy buenos, pero, otras veces, desearíamos olvidarlos. La creación de los mismos siempre tiene un propósito. Aveces puede ser de grupos de estudios, amigos, colegio de los niños, trabajo entre otros.

Uno de los principales consejos es que en el grupo se defina el tema al que estará dirigido el mismo e intentar no salirse de él en la medida de lo posible, ya que de ésta manera sus integrantes sólo harán publicaciones cuando sea solamente necesario.

Otra las característica que tiene que tener un buen grupo de Whatsapp es que el mismo debe tener un administrador responsable para poder manejar las diversas situaciones que se puedan dar ya que de ésta manera se logrará que los participantes no se vayan por las ramas con temas que no tengan nada que ver con el fin de la creación del grupo.

En tanto que otras de las recomendaciones son no hacer el uso excesivo de emoticones, leer bien antes de preguntar ya que puede desviar la atención del grupo. Además otra de las principales recomendaciones es no pasar el imágenes que no tengan nada que ver con el grupo.