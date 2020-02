Más de 20 días con el agua brotando sin parar

En la intersección de Pedernera y Marcos Sastre, pleno Barrio San Ignacio de Godoy Cruz, una fuga de agua llama la atención no sólo por el volumen desperdiciado si no también porque hace más de 20 días que fluye sin parar y no aparece una solución de parte de Aguas Mendocinas (Aysam).

Esto, pese al reclamo de los vecinos que lamentan ser testigos de semejante derrame en meses de altísimas temperaturas y crisis hídrica.