La seguridad de los micros ya es tema de Estado

El ministro de Transporte, Mario Meoni, aseguraba hace unas semanas que se busca “analizar integralmente el tema de los vehículos en los que se transportan personas, no solo desde el punto de vista de la seguridad de alturas sino también de la contaminación, el consumo, el tipo de combustibles”.



Desde esa cartera ahora plantean la necesidad de una reunión que siente a la misma mesa al Ministerio de Trabajo, los gremios y las cámaras del sector para rediscutir el sistema de descanso de los choferes, porque -consideran- el problema no pasa solo por la estabilidad de los micros, sino también por las condiciones de los conductores.

“Sería un irresponsable si yo hoy ya tomo una definición en ese sentido. Lo vamos a trabajar junto a universidades. Ya me reuní con el presidente de la Universidad Nacional de La Plata y seguro me voy a reunir con el rector de la Universidad de Buenos Aires y con otros rectores porque queremos tener una determinación científica respecto de cuál es el mejor vehículo en estos tiempos”, dijo Meoni.

El ministro aclaró que “la evolución es permanente y se debe seguir la evolución, y en ese sentido creo que hemos tenido un retroceso en todo sentido, tanto en término de qué tipo de combustible consumimos, cuánto contaminamos y la eficiencia y seguridad de los pasajeros que tiene que estar por encima de los intereses de las empresas productoras de carrocerías”.

¿El final de los doble piso?



Meoni había anticipado que el gobierno tenía previsto “revisar” la operatoria de los ómnibus de doble piso, ante la seguidilla de accidentes que registrados con unidades de este tipo (ayer murieron dos personas en un accidente en la Ruta 2), y reconoció que así como hay aviones con características que hacen que no sean seguros para volar, también hay micros que no pueden circular.



“Estamos revisando el tema de los ómnibus de doble piso. Consideramos que muchos accidentes o muchas situaciones críticas, que no siempre son accidentes, sino que son el resultado de deficiencias tecnológicas o de diseño y las vamos a revisar y probablemente entremos en una etapa en la reconversión de este tipo de unidades”, aseguró el funcionario.



Aclaró que “por supuesto, como en todas estas cuestiones, hay biblioteca a favor y en contra, pero entendemos que el tema del transporte de pasajeros, hay unidades que tienen debilidades desde el punto de vista de su diseño, por lo que estamos trabajando para que haya una nueva reglamentación y podamos modificarlo”.