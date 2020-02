ARA San Juan: procesan a seis oficiales de la Armada

La jueza de Caleta Olivia Marta Yáñez dictó hoy el procesamiento a seis altos mandos de la Armada Argentina y el sobreseimiento a un séptimo marino y rechazó investigar al expresidente Mauricio Macri y al exministro de Defensa Oscar Aguad, en la causa por el hundimiento del submarino Ara San Juan con 44 tripulantes a bordo.



A los procesados la jueza les imputó el delito de "estrago culposo agravado por el resultado de muerte en concurso de idea". Lo hizo en un escrito de 619 páginas.

En el fallo, Yáñez encontró responsabilidades penales en al menos 6 oficiales entre superiores y jefes de la fuerza naval de la Argentina. Imputó al ex Comandante de Adiestramiento y Alistamiento naval Contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, el mayor de los cargos penales dado que en su carácter de máximo responsable de las operaciones navales habría sido negligente a la hora de tomar todas las medidas necesarias para asegurarse de que el malogrado submarino estuviera en condiciones técnicas idóneas para realizar la misión encomendada.

La lista de oficiales procesados se completa con el Capitán de Navío Claudio Villamide, ex comandante de la fuerza de submarinos, el Contraalmirante Luis Malchiodi, ex jefe de mantenimiento y arsenales, el Capitán de Navío Hector Alonso, ex jefe del estado mayor del comando de la Fuerza de Submarinos, el Capitán de Fragata Hugo Miguel Correa, ex jefe de departamento de operaciones de la Fuerza de Submarinos, y el Capitán de Corbeta Jorge Andrés Sulia, ex jefe del departamento logística de la fuerza submarina.

La magistrada entendió que, en mayor o menor medida, todos los sancionados estaban en conocimiento de que el submarino no se encontraba en condiciones óptimas para hacerse a la mar y que en distintas proporciones todos desoyeron el planteo del fallecido Comandante Pedro Fernández en cuanto al funcionamiento defectuoso del Snorkel y la válvula E19, lo que habría resultado determinante en la tragedia.

Los embargos en dinero van desde los $3,5 millones para López Mazzeo hasta los $2 millones a Sulia.