Horóscopo del día: qué signos deben preocuparse por su salud

Arranca la semana y se ordenan las prioridades. Pero, se sabe, lo más importante es la salud. Más en un contexto complejo por las noticias sobre epidemias y otros males. Por eso el horóscopo del día está dedicado a la salud. Cómo le irá a cada signo.

Aries

En los próximos siete días será un momento propicio para plantearte cambios en tus actitudes, que te beneficiarán en cuánto a tu salud se refieren. La decisión de llevar una nueva dieta, rica en minerales y vitaminas, depurará tu organismo, sintiendo una mejoría en tu estado anímico. Experimentarás, así mismo, una mejoría en asuntos relacionados con alergias y trastornos digestivos.

Tauro

Tanta presión puede acabar haciendo que tu salud se vea resentida. Notarás unas pequeñas modificaciones que pueden ir llegando, en especial en todo lo que se refiere con tu piel, estará bastante mal. En ciertos momentos sentirás que puedes con todo y otros, no podrás con tu alma. Exteriorizarás esta sensación de una manera que puede llegar a sorprender a todos.

Géminis

Durante esta semana no tendrás problemas de salud. Tu organismo estará en perfecto estado. Podrás realizar tus tareas físicas y mentales sin inconveniente alguno. Préstale mayor atención a tu higiene bucal, últimamente la estás descuidando y, a la larga, no le harás ningún favor ni a tus encías ni a tu dentadura.

Cáncer

Durante esta semana te sentirás bien físicamente. Debes intentar comer mejor para potenciar ese estado. Te conviene especialmente el tomar más minerales y alimentos más nutritivos que te aporten vitalidad, como las verduras y las frutas.

Leo

Podrías sufrir durante esta semana leves episodios de rigidez muscular, así que será aconsejable que evites las posturas forzadas y vigiles con mayor atención la forma que tienes de trabajar con el cuerpo. Un buen masaje relajante permitirá que la circulación se active, destensionando todas aquellas zonas donde acumulas tus preocupaciones y malestares personales.

Virgo

Será una semana en la que gozarás de un humor extraordinario. Habrá una tendencia a que tus digestiones sean más pesadas de lo habitual, por lo que debes beber mucha agua y, a ser posible, evitar las bebidas carbónicas. Si acudes a un buen especialista, éste te dará con el problema real de tus dolencias y molestias y, en breve, notarás una mejoría sorprendente.

Libra

El amor debe darte el calor y la fuerza necesaria para poder pasar el inverno con todas las garantías posibles. Es más que probable que puedas empezar a ver un destino con esa persona a largo plazo. A veces, las relaciones que empiezan como algo inocente y sin demasiada presión suelen ser las más duraderas. Coge ese punto de apoyo que te ofrece y empieza a dirigir los cambios. Prepara la leña para calentarte y saca las mantas que podrán protegerte de cualquier contratiempo.

Escorpio

Te sientes bien contigo, te ves bien y eso es muy importante. Esta semana te va a dar por improvisar y puede que varíes alguna de tus rutinas: puede ser en temas de alimentación o ejercicios. Harás lo que te pida el cuerpo y eso está muy bien. Esuchar a tu organismo es de las cosas más importantes que hay en la vida.

Sagitario

Durante esta semana no debes continuar con ese ritmo de vida tan estresante que llevas. Tu cuerpo se está resintiendo y dentro de poco te dará un pequeño toque de atención. Para que no llegue a mayores problemas, proponte un descanso más intenso y una alimentación más equilibrada rica en vitaminas y minerales.

Capricornio

Durante esta semana notarás ligeras molestias abdominales. Quizás sean debidas al exceso de bebidas gaseosas. Es mejor para tu salud que las evites y las sustituyas por agua o zumos naturales. El alto contenido en azúcares que posee actualmente tu cuerpo no te permite bajar el peso que llevas tiempo queriendo obtener.

Acuario

Durante esta semana tu salud será de hierro. No obstante, no debes correr demasiados riesgos a la hora de cuidarte. Si duermes una media de ocho horas diarias y consumes alimentos que te aporten una dieta equilibrada y saludable, este estado de buena salud permanecerá imperturbable.

Piscis

Tu salud es una manifestación de tus emociones. Si de verdad te sientes mejor interiormente, es porque has conseguido mantener a raya algunos problemas internos. Te costaba mostrar algunas emociones o no eras del todo capaz de mostrarlos. Esta semana no tendrás estos problemas todo fluirá de una forma necesaria y especial. Verás como terminas siendo alguien que no esperabas ser.