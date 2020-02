La OMS advierte por una "eventual pandemia" de coronavirus

El aumento de casos de coronavirus a nivel mundial causa alarma en la OMS, organismo que advirtió que el mundo debe estar preparado para una "eventual pandemia" del virus originado en China.

Desde el organismo de salud remarcaron que el incremento en el número de infectados en Italia, Irán y Corea del Sur es "muy preocupante".

El jefe de esa organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, indicó que “usar la palabra pandemia ahora no encaja con los hechos, pero ciertamente puede causar miedo. No vivimos en un mundo binario, en blanco y negro. No es ni lo uno ni lo otro. Debemos concentrarnos en la contención, mientras hacemos todo lo posible para prepararnos para una posible pandemia”, explicó el funcionario.

En el país europeo hoy hay seis muertos por el virus, y más de 200 infectados. En Irán, en tanto, se están produciendo decenas de fallecimientos.

Baréin, Kuwait y Omán, por su parte, anunciaron este lunes los primeros casos del nuevo coronavirus en sus países en personas provenientes de Irán, que ha quedado aislado por sus vecinos después de que se hayan comunicado oficialmente 47 casos y 12 muertos hasta el momento.



El Ministerio de Salud Kuwaití aseguró hoy que los test preliminares de COVID-19 dieron "positivo" en tres personas procedentes de la ciudad sagrada chií de Mashhad, situada en el noreste de Irán.



Según un comunicado del Ministerio, los infectados son un kuwaití de 53 años, un saudí de 61, ambos en estado estable y sin presentar síntomas, mientras que un joven de 21 años que no fue identificado muestra "síntomas preliminares" del nuevo coronavirus.

