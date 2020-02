Le explotó el celular mientras dormía y sufrió quemaduras en el cuerpo

Un joven de 22 años sufrió quemaduras en todo el cuerpo producto de que se le explotara el celular en la mano mientras dormía. El hecho ocurrió en La Falda, en Córdoba.

Catriel Gómez se fue a dormir con el celular cargando junto a él. En un momento de la noche el teléfono explotó y el líquido de la batería de litio le provocó severas quemaduras.

"Era impresionante lo que me ardía. Me desperté en llamas. Me quedaron ampollas desde las piernas hasta las axilas", comentó Catriel. Su hermana sintió el ruido y rápidamente fue hasta su habitación y lo ayudó a apagar el fuego.

"En el hospital me dijeron que nunca habían visto algo así, estaban todos sorprendidos", contó sobre las quemaduras. “Me quedaron ampollas desde las piernas hasta las axilas”, agregó.

El celular es un Motorola E5 Play que había comprado hace pocos meses.