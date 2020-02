La niña de 12 años de la India hizo cumbre en el Aconcagua

Kaamya Karthikeyan, la niña de 12 años proveniente de la India, que a mediados de enero comenzó a escalar el cerro Aconcagua junto a su padre para dar un mensaje de superación, cumplió su objetivo y alcanzó ayer la cumbre más alta de América con un mensaje contra el machismo, confirmó hoy su abogado mendocino.



"Kammya y su papá hicieron cumbre el día de ayer en Aconcagua", informó hoy a Télam el abogado Arturo Erice, quien llevó adelante una presentación judicial para que la niña pudiera obtener una autorización especial para desafiar el coloso de América, de 6.962 metros.



Kaamya llegó a Mendoza junto a su padre Sundaram en diciembre de 2019, y a mediados de este mes obtuvo la autorización del juzgado de familia a cargo de Carlos Juri, para iniciar la expedición por ser menor de 14 años.



La niña este sábado pudo cumplir su sueño de hacer cumbre junto a su padre al Aconcagua en la misión denominada Sahas, con el objetivo de enviar un mensaje para romper estructuras machistas arraigadas en su país.



En su cuenta de Facebook, en su última publicación, el 22 de enero, pedía: "Por favor, sigan orando por nuestra exitosa cumbre y regreso seguro".



Durante la travesía, la joven andinista logró recuperarse de una descompostura que sufrió en la zona conocida como Nido de Cóndores (a 5.380 metros sobre el nivel del mar) por lo que debió bajar a Plaza de Mulas, el campamento base a 4.260 metros, a donde fue asistida por el servicio médico para luego continuar escalando hacia la cumbre.



"Creo que viniendo acá, al Aconcagua, facilito a los chicos pensar que es posible alcanzar metas y que el deporte es una vía que trasciende lo deportivo y el resto de sus propias vidas. Las montañas más difíciles las escalo junto a mi padre, con mi mamá he escalado también varias veces", dijo Kaamya mientras aguardaba la autorización judicial.



La espera de la niña y su padre para obtener el permiso hacia el parque provincial Aconcagua se debió a una decisión de la dirección de Recursos Naturales quienes no le concedieron la autorización amparándose en la resolución vigente desde el año 2000. La misma prohíbe el ascenso a más de 3.000 metros de altura a los menores de 14 años.



Sundaram, quien acompaña a su hija en la expedición, debió demostrar que ella tiene idoneidad deportiva y condiciones de salud apropiadas como así también presentar una póliza de salud con cobertura de rescate.



Padre e hija eligieron la ruta noroeste para escalar, que es la habitual y la más concurrida de la montaña, y comenzaron el 17 de enero la expedición por el camino de Confluencia para buscar hacer cumbre y concientizar sobre la igualdad de género en la India.



El padre de la niña es un comandante en servicio de las fuerzas armadas de la India que practica el alpinismo y comandó equipos de esa fuerza militar de su país en algunas expediciones.



Kaamya ha logrado varias hazañas como montañista: llegó a la cima del monte Kilimanjaro, en Tanzania, escaló el Monte Elbrús en Rusia, y caminó al campamento base del Everest, en el Himalaya, entre otras.



Su último logro fue el monte Mentok Kangri II en la India, de 6.262 metros de altura.



La niña, que ha sido destacada como una de las cinco escaladoras jóvenes más importantes en el sitio Mountain Planet, tiene como objetivo hacer cumbre en los picos mas altos de todos los continentes y esquiar en los polos norte y sur.



Al respecto, Kaamya señaló en su cuenta de Instagram (Kaamya.sahas) el 1 de enero: "Nuevo continente, nuevo pico, nuevos desafíos ... me he embarcado en mi próxima aventura, el monte Aconcagua, el más alto de América del sur y la cuarta de las siete cumbres para mí".

