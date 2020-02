Murió en Chile y su familia pide ayuda para traer el cuerpo

Los que conocen a Natalia Gisel Silva (26) necesitan ayuda de los mendocinos. La chica viajó a Viña del Mar el sábado por la tarde junto a su hijo Lautaro y su marido Lucas Gili. Ayer amaneció mal: se descompensó y a las 23.55 murió. Pero la familia todavía no puede traer el cuerpo.

La guardia del Consulado Argentino en Santiago brindó asistencia con los trámites de defunción, aunque aclaró que no puede colaborar con el traslado. El tema es que la Ley no permite contratar a una funeraria argentina, y el servicio de una firma chilena -incluyendo viaje, velatorio y entierro- sale 180.000 pesos. Para colmo, el seguro no cubre esa eventualidad, ya que es solo contra terceros.

Es decir que la familia de Natalia está en problemas. Gustavo, el tío de la chica, contó a MDZ que ellos no pueden afrontar semejante gasto solos. "Por eso abrimos una colecta, apelando a la solidaridad de las personas. Realmente lo necesitamos", informó el hombre.

La campaña también llegó a las redes sociales.

En las últimas horas apareció la posibilidad de llegar a un acuerdo con la funeraria trasandina, para que -luego de un adelanto- traigan a Natalia a Mendoza y una vez acá se cancele la deuda. Eso sí: hace falta que más personas se decidan por hacer una buena acción.

Teléfono de contacto: 2616084170.

Número de cuenta para ayudar: 4009188

CBU: 0720068788000040091886